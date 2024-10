El mea culpa del gobierno sobre el manejo de la denuncia por violación contra Monsalve: “Se pudo haber hecho mejor”

El protocolo que aplicó el gobierno tras la denuncia por violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, despertó amplias críticas en la oposición por la “tardía” renuncia a la repartición, considerando que el Ejecutivo, junto a la titular de la cartera, Carolina Tohá, fueron informados el martes 15 de octubre sobre la denuncia, y pese a este antecedente, continuó realizando labores oficiales hasta su salida, que se concretó el pasado jueves 17 de octubre.

Ante estos cuestionamientos, desde el gobierno hicieron un mea culpa por la forma en la que se manejó la situación. En un punto de prensa, donde estuvo acompañada por el nuevo subsecretario de la cartera, Luis Cordero, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, la ministra Tohá reconoció que “se pudo haber hecho mejor”.

“La razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información. En segundo lugar, ahora que está en discusión de dónde se pudieron haber filtrado los antecedentes que se han conocido en la prensa, pasando muy por encima de la protección que debe tener la víctima en un caso como este, lo que no cabe duda es que de parte del gobierno no fue. Porque en el gobierno hubo reserva absoluta de esta información, como debe de ser. Yo entiendo perfectamente, y lo hemos analizado en profundidad, que los ministros que tienen un rol directo en esto hubiera sido deseable haberles podido informar y haberlos podido conversar previamente. No se hizo por las razones que estoy diciendo”, explicó la secretaria de Estado.

Misma reflexión que realizó la ministra de la Mujer y Equidad de Genero, Antonia Orellana: “Siempre las cosas se pueden hacer mejor. Pero en este caso hoy quiero destacar que la denuncia se interpone el lunes y el jueves el exsubsecretario ya no está en funciones. En segundo lugar, una muestra de fortaleza institucional está en el hecho de que el director de la PDI, ante el conocimiento de que existe una denuncia en contra de su superior civil, se contacta precisamente con la superior de Monsalve, la ministra Tohá, precisamente para poder garantizar que haya confianza en la investigación”.