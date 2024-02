El mensaje de Michelle Bachelet a Ricardo Lagos por su retiro de la vida pública: “Su visión de estadista es un ejemplo a seguir”

“Con valentía y decisión, Ricardo Lagos Escobar enfrentó los desafíos en todo momento para seguir avanzando hacia mayor justicia y equidad para todas y todos los chilenos”.

Con estas palabras iniciales la expresidenta Michelle Bachelet se refirió al anuncio del exmandatario Ricardo Lagos, quien este martes informó su retiro de la vida pública.

“Su compromiso por el fortalecimiento y desarrollo más profundo de la democracia es parte muy importante de su legado”, continuó la ex Jefa de Estado en un video al que tuvo acceso La Tercera.

Y luego agregó: “En su presidencia, efectivamente, buscó todos los caminos para llegar a los acuerdos para mejorar la vida de todos nuestros compatriotas”.

Al finalizar, la sucesora de Lagos en La Moneda dijo que “su visión de estadista es un ejemplo y un modelo a seguir para el Chile que queremos entre todos seguir construyendo para que sea un mejor país para todas y todos”.

El mensaje de la también ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se da a dos días del anuncio de quien también fuera ministro de Educación entre 1990 y 1992, bajo la Presidencia de Patricio Aylwin, y titular de Obras Públicas entre 1994 y 1998, en el mandato de Eduardo Frei.

Fue a través de un video alojado en Youtube y que compartió a través de X (antes Twitter), que Lagos se refirió a esta nueva etapa en su vida.

“Próximo a cumplir los 86 años he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me ha ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública”, expresó.

De todas maneras, Lagos Escobar señaló que no guardará “silencio si me parece que puedo ser un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre”.

Una de las últimas apariciones públicas del fundador del PPD fue a fines de 2023, en la previa del último plebiscito constitucional. Para esa elección, el exmandantario había señalado que se decantaría por el “en contra”.