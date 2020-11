El rol de los alcaldes tras el plebiscito

“Me dirijo a usted a nombre del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para felicitarle y desear el mayor éxito en su gestión como jefe de gabinete del gobierno”. Así comienza una carta que recibió este jueves el ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI).

La misiva -firmada por el presidente de la AChM, Fernando Paredes (UDI)- alude al rol que han jugado los ediles en los últimos meses -tras el estallido social y especialmente al inicio de la pandemia- y al papel que buscan seguir desempeñando. “Nuestro país requiere que lo escuchen (...). La pandemia y los problemas sociales y económicos requieren seguir profundizando las medidas que estamos seguros usted sabrá enfrentar con decisión y siempre pensando en el bien de Chile”, se lee en el escrito, en el que también se recalca que “estaremos presentes en todas aquellas instancias en las cuales usted requiera la participación de nuestras municipalidades”.

La llegada del exalcalde de Estación Central a Interior sorprendió a algunos en el oficialismo y fue valorada por varios ediles, principalmente de centroderecha, justamente quienes se han enfrentado al gobierno, tanto para el estallido social como al inicio de la pandemia. Y es en ese contexto en el que, en paralelo, varios jefes comunales del oficialismo se han estado coordinando para enfrentar los próximos desafíos: el principal de ellos, el proceso constituyente que se abrió tras el plebiscito del 25 de octubre.

La idea que tienen los ediles es lograr influir en ese proceso. Y uno de los primeros hitos lo marcó el documento con propuestas constitucionales que elaboró un grupo de alcaldes hace unos días, liderados por Delgado y el jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI). Pero, al mismo tiempo, se están produciendo otros movimientos. Un grupo de jefes comunales de oficialismo y oposición han sostenido conversaciones -bajo la coordinación del edil de Puente Alto, Germán Codina (RN)- para realizar un encuentro este fin de semana, a un año del acuerdo transversal de municipios para una consulta ciudadana.

“Es importante que los alcaldes tengamos un proyecto común de profundización de la descentralización”, dice Codina a La Tercera, junto con señalar que “los partidos les van a pedir a los alcaldes que apoyen a los candidatos, y tenemos que condicionar ese apoyo a que exista un proyecto común para los gobiernos locales”. Y agrega: “La ciudadanía ha valorado el rol de los alcaldes durante el último año. Los partidos no pueden cometer el error de siempre de dejar de lado a las autoridades locales. Yo no voy a transar en mis principios, y si el partido me quiere obligar a transar, tendré que repensar mi militancia. He visto un grupo interno que estuvo por el Rechazo que tiene que entender que deben flexibilizar sus posturas y buscar mínimos comunes con quienes somos de derecha social”.

En la misma línea, uno de los que tienen una visión crítica sobre cómo los partidos y el gobierno han enfrentado el escenario que se abrió con el estallido y la pandemia es el alcalde Rodolfo Carter (La Florida). “Si el mensaje del 25 de octubre no lo entiende el sector al que pertenezco, estamos liquidados. No estoy disponible para hacer campaña con constituyentes que sean elegidos entre cuatro paredes”, dice.

El día del plebiscito, además, una vez que ya se conocían los primeros resultados, dirigentes de RN tuvieron una conversación en el hotel Courtyard. En esa ocasión se hizo un análisis preliminar del escenario que se abre, cita en la que estuvieron presentes miembros de la mesa, parlamentarios y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien ha estado conversando con los dirigentes de la colectividad para ver cómo trabajar de cara al proceso constituyente. “Hay que ocupar nuestros liderazgos para tratar de unirnos como Chile Vamos. Incluso, abrir las ventanas para que vengan independientes (…). Que podamos tener a los mejores para la elección de constituyentes y que estén representados todos los sectores de la sociedad”, dice Alessandri.

La semana pasada, además, en la reunión de directiva de la UDI se abordó ese tema. Y algunos dirigentes, como el alcalde Mario Olavarría (Colina), plantearon también en los chats de WhatsApp de la mesa y de la comisión política del gremialismo que se debía escuchar especialmente a Lavín y que el edil de Las Condes debe jugar un rol clave. Incluso, se mencionó la opción de que sea recibido por la comisión política. “El rol de los alcaldes será fundamental, considerando también la importancia que hemos tenido desde el estallido para adelante. Tenemos que tener una figura que convoque para tener candidatos, que es una tarea muy difícil, y ese es Lavín en el caso de la UDI”, dice Olavarría.