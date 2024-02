Un discurso con tono republicano y de no más de 10 minutos. Ese el diseño del Presidente Gabriel Boric para su participación en el acto que se realizará mañana en el ex Congreso Nacional en el marco del funeral de Estado del ex presidente Sebastián Piñera, quien falleció este martes en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

La ceremonia en la sede del Poder Legislativo, que parte a las 9, antecede a la misa en la Catedral de Santiago y al homenaje frente a La Moneda con que se despedirán los restos del mandatario antes de partir al Parque del Recuerdo en Huechuraba, cerrando así los tres días de duelo nacional decretados por el gobierno.

La intervención del Presidente fue previamente conversada con la familia Piñera, así como todo el resto de gestos del gobierno en el funeral de Estado, que fue coordinado por el canciller Alberto van Klaveren junto el exministro Andrés Chadwick, en representación de la familia el exmandatario.

El tono del discurso de Boric y la puesta en escena que prepara en La Moneda para despedir a Piñera

El Presidente preparó sus palabras en colaboración con el equipo de Contenidos de su Segundo Piso, liderado por Manuel Guerrero, y con la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que está al mando de Pablo Paredes. La versión final, sin embargo, aun no está completamente lista dado de que en sus intervenciones públicas el Mandatario suele hacer cambios de último momento.

Quienes conocen los preparativos del discurso del Presidente aseguran que será similar al que expuso en su primera intervención tras la muerte de Sebastián Piñera. Allí, Boric destacó a su antecesor como un “demócrata desde la primera hora” y se dio el tiempo -junto a su equipo- de seleccionar una frase de autoría del otrora dos veces Mandatario.

“Chile somos todos y debemos soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos”, fue la cita de Piñera que Boric recordó en su cadena nacional del martes. La frase fue pronunciada por el expresidente cuando asumió su segundo período en La Moneda en marzo de 2018.

Junto a las palabras de Boric la ceremonia también contará con intervenciones de los expresidentes de la Concertación: Eduardo Frei (DC), Ricardo Lagos (PS) y Michelle Bachelet (PS). En su conjunto, las cuatro autoridades realizarán la última guardia de honor en memoria de Sebastián Piñera.

En su discurso Boric valorará la presencia de todos los expresidentes de la República. Su plan siempre fue hacer la guardia de honor con ellos. Por eso no estuvo el miércoles y el jueves en el ex Congreso. Quería esperar a que Eduardo Frei llegara a Chile para asistir todos en conjunto.

Al acto de despedida en la sede del Poder Legislativo llegará todo el gabinete de Boric. Los ministros fueron convocados a las 8.00 en La Moneda para juntos a la ceremonia. Los secretarios de estado, sin embargo, no estarán en el otro acto que liderará el Mandatario en honor a Piñera en el Palacio de gobierno.

La despedida en La Moneda

Tras las ceremonias en el Congreso de Santiago y en la Catedral Metropolitana, el cronograma contempla un último paso del cuerpo de Sebastián Piñera por el Palacio de La Moneda.

El cortejo fúnebre que trasladará los restos del expresidente doblará desde Teatinos en Moneda, para detenerse en el frontis de la Casa de Gobierno, mientras el Orfeón Nacional de Carabineros entona el himno nacional. Allí estará el Presidente Gabriel Boric, quien quedará frente a la carroza y verá como la banda policial hará sonar el toque de silencio.

Finalmente, el cortejo fúnebre seguirá su rumbo por calle Morandé, mientras el Orfeón entone la marcha fúnebre.

Todo este diseño -muy similar a los honores que le rindió Michelle Bachelet a Patricio Aylwin- fue conversado entre el gobierno de Boric y la familia de Sebastián Piñera.

De hecho, no es menor las similitudes entre el funeral de Piñera con el de Aylwin, ya que fue la propia familia del dos veces Mandatario quien le solicitó esto al Ejecutivo, desde la primera reunión, que ocurrió en el piso 15 de Cancillería, a las 20.00 horas del martes.

Dicho encuentro fue encabezado por el ministro van Klaveren y estuvieron presentes Andrés Chadwick -de forma telemática-; la jefa de protocolo de Palacio, Manahi Pakarati; así como también representantes de la Avanzada Presidencial.