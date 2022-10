“En el último tiempo me he comenzado a sentir muy incómodo”: El reclamo de Daniel Jadue por el rol de los ministros de la exConcertación en el gobierno de Boric

Una dura crítica a los ministros de Estado del Socialismo Democrático (exConcertación) que forman parte del gobierno de Gabriel Boric, realizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El jefe comunal fue muy crítico del actuar de algunos ministros de ese sector, como la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte y de Cancillería, Antonia Urrejola. A la primera la cuestionó por una información que salió en La Segunda respecto a que la secretaria de Estado habría sincerado que sería más viable avanzar en las reformas Tributarias y de Pensiones, mientras que el CAE y la reforma a la Salud se irían al “congelador”, lo que en su minuto fue desmentido por Uriarte. Mientras que a la titular de Relaciones Exteriores le criticó el haber señalado que el tratado por TPP-11 se firmaba a fin de año con o sin las side letters.

“Yo en el último tiempo me he comenzado a sentir muy incómodo, porque yo fui parte de este proceso y me siento muy responsable de que hoy tengamos al gobierno que tenemos. Y de alguna manera me preocupa mucho que la Concertación esté poniendo en peligro el proyecto político de Apruebo Dignidad”, comenzó diciendo Jadue en el programa que encabeza todos los miércoles, el Sin Maquillaje.

“La Concertación llega y se suma a este proyecto político y se lo quiere tomar y quiere matar el proyecto político de Apruebo Dignidad (...) Hay molestia en Apruebo Dignidad porque finalmente la Concertación llega e impone sus términos”, agregó Jadue.

En esa línea continuó ejemplificando la molestia con lo que ha sucedido en el marco del TPP-11, que fue aprobado recientemente por el Senado y que se está a la espera de su promulgación, para ser depositado y ratificado. “Piensa lo que ha pasado, lo del TPP que es lo más gravísimo. Apruebo Dignidad no era partidario del TPP-11, la Concertación llega y se lo impone al Presidente cuando llegan después de la derrota del 4 de septiembre, no le piden permiso a nadie y se lo imponen”.

“Sale hoy (miércoles) la ministra Urrejola y dice ‘no, el tratado se va a depositar incluso si no prosperan las side letter”. O sea, los ministros de la Concertación le sacan el piso al Presidente y le quitan autoridad. Y esto es permanente”, añadió el alcalde de Recoleta.

En esa línea el jefe comunal planteó que “la pregunta es si hubo algún cónclave de las dos coaliciones que forman el gobierno y ahí se decidió que estas son las reformas que alcanzan o sencillamente Ana Lya Uriarte se lo está comunicando al Presidente y la coalición con la que gobierna diciéndole ‘muchachos, guarden su programa porque no lo vamos a hacer’”.

“Entonces aquí hay una tensión permanente entre los que gobernaron 30 años con la política de lo posible, y que a pesar de haberse comprometido a cumplir el programa, hoy al parecer al igual que Jorge Burgos en el segundo mandato de Bachelet le quieren poner un freno de mano y además quieren imponer sus intereses particulares y de sus financistas. Porque recordamos que el TPP11 no era una urgencia para Chile, mucha más urgencia es la delincuencia y la salud”, complementó.

Jadue siguió sus cuestionamientos al Socialismo Democrático señalando que “más encima cuando el Presidente dice una cosa salen los ministros y ministras de la Concertación a decir nada que ver con el Presidente y lo sepultan, porque efectivamente le quitan toda autoridad. Entonces uno se pregunta legítimamente quién gobierna: ¿La Concertación o Apruebo Dignidad? Porque que yo recuerde, la Concertación perdió las elecciones y sacó el peor resultado de su historia”.

Es así y como tras este análisis, Jadue planteó que “la principal responsabilidad de que si aquí llega en el futuro la ultra derecha va a ser de este gobierno. porque eligió la gente un gobierno de izquierda que no cumplió el programa y no hizo nada de lo que esperaba hacer sino que terminó gobernando igual que en los últimos 30 años y convirtiéndose, y este es el gran riesgo, de que nos convirtamos en otro gobierno de la Concertación”.

El alcalde de Recoleta, en tanto también abordó los dichos de la vocera de gobierno Camila Vallejo el pasado domingo, quien le respondió al jefe comunal por sus críticas al actuar de Carabineros durante las protestas en el marco de la conmemoración del Estallido Social y en donde, además, afirmó que para avanzar se necesitaba más trabajo colaborativo entre diversos actores.

“Yo entiendo, comprendo y respeto mucho a la ministra vocera de gobierno porque ella no se representa así mismo, representa al gobierno. Y por lo tanto, a veces tiene que salir a apoyar cosas que antes no apoyaba”, dijo Jadue.

Y agregó que “yo quiero comentarle a la ministra Vallejo que en Recoleta colaboramos con el gobierno y de una manera increíble”.

“Yo estoy de acuerdo con la ministra Vallejo, no sé si le falta información, de que hay que colaborar con el gobierno. Pero una cosa es colaborar con el gobierno y otra es ser obsecuente con los cambios de relato y las volteretas que el gobierno se da. Yo estoy por apoyar a nuestro gobierno y trabajar con ellos en todas las áreas. Esta semana inauguramos en Recoleta un nuevo consultorio de Salud Mental, sin que el gobierno central pusiera ningún peso y ¿para qué? Para que al gobierno le vaya mejor”, afirmó enfático Jadue.

El militante comunista sostuvo que “si alguien pretende que yo, que no soy funcionario de gobierno (...) no puedo criticar cuando el gobierno hace exactamente lo mismo que hacía la derecha tratando de conculcar el derecho de manifestación pacífica, copando la Plaza de la Dignidad con Carabineros de tope a tope antes que la gente llegue para que no puedan manifestarse, eso no me parece y no lo apoyaré nunca”.

Y sostuvo que “la lealtad es cuando se colabora con el gobierno y se hacen al mismo tiempo críticas constructivas para rectificar”.

Finalmente Jadue concluyó su alocución señalando que “yo espero de verdad que el Presidente recupere su autoridad y le diga a los ministros de la Concertación que se incorporaron al gobierno que no lo pueden pasar a llevar y no lo pueden ningunear como lo están haciendo”.