En medio de reclamos de ilegalidad: comisión investigadora por Monsalve acuerda enviar cuestionario a Presidente Boric

La comisión investigadora por la denuncia de violación en contra de Manuel Monsalve tuvo un intenso arranque con la polémica que generó la elección de Miguel Mellado (RN) en la presidencia y el tenso debate para zanjar si la idea de citar al Presidente Gabriel Boric a rendir cuentas ante los diputados incumplía con el reglamento de la Cámara de Diputados.

Con críticas de los diputados oficialistas, Mellado avanzó con la votación para incluir al Mandatario en la lista de figuras invitadas a la comisión, sin embargo, tras los reproches que apuntaron a su forma de dirigir la instancia y la negativa del secretario ante la citación a Boric, la moción levantada por los legisladores de opsición finalmente decantó en el envío de un cuestionario al Ejecutivo.

Previo a este escueto llamado a votación para definir la citación del Presidente, el secretario de la Cámara manifestó sus reproches al planteamiento y explicó que el reglamento establece que “se puede citar a ministros, a funcionarios de la administración o al personal de empresas del Estado con participación mayoritaria. Al Presidente de la República no se le puede citar bajo ningún aspecto”.

Ante la insistencia de Mellado para hacer llegar al Ejecutivo un interrogatorio escrito, el secretario precisó que “se le podría enviar, pero su excelencia no está obligado a responder bajo ningún aspecto porque no se puede fiscalizar al Presidente de la República”.

A este lineamiento se sumaron los parlamentarios oficialistas, tal como lo realizó Daniel Manouchehri en medio del llamado a voto, momento en que interpeló a Mellado por hacer hacer “algo ilegal” y recordó cuando el militante de RN grabó una reunión privada que sostuvo el Mandatario con diputados de La Araucanía en Cerro Castillo.

Por su parte, la parlamentaria Alejandra Placencia (PC) criticó que el cuestionario ni la citación proceden porque “el derecho a petición, presidente (Mellado), es para los ciudadanos, no para las autoridades. Esto es un tema de interpretación errónea, estamos fuera al margen del reglamento. Yo quisiera que esto se revisara por parte de la Secretaría de la Cámara de Diputados y Diputadas. Me parece que esto es contraproducente porque en el fondo, el reglamento que hoy día nos ordena no solo en los debates, presidente, sino que también en los instrumentos fiscalizadores, es que no debemos desvirtuar. Y aquí lo que se está haciendo es desvirtuar este instrumento de fiscalización”.

Además de esto, la comisión acordó sesionar los lunes desde las 10.30 a las 12.30 horas, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, está invitada a asistar a la sesión del 27 de noviembre.