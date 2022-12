En vivo| Comisión de Constitución del Senado ratifica que consejeros constitucionales recibirán un pago mensual de 60 UTM

A las 9.30 la Comisión de Constitución del Senado comenzó la votación de las más de 180 indicaciones presentadas al proyecto de reforma constitucional que habilita el proceso constituyente.

Los senadores están contrarreloj para poder enviar el texto a la sala de la Cámara Alta y, posteriormente, a los diputados y que así, la moción pueda ser despachada del Congreso la primera semana de enero que permita seguir con el calendario establecido para llevar a cabo el proceso.

La fecha del plebiscito de salida, los recursos disponibles para campaña, la paridad, son algunos de los puntos que fueron sometidos a indicaciones y que se deberán definir esta jornada.

Una de las primeras indicaciones que se aprobó, por unanimidad, fue establecer el cambio de fecha de la elección de los consejeros constitucionales que pasa del 14 de mayo, que era Día de la Madre, al domingo 7 de mayo.

Además, se aprobó por unanimidad, acortar el calendario electoral de 120 a 100 días para que el Servel cierre el padrón electoral. Esto da plazo al Congreso para despachar la reforma durante las primeras dos semanas de enero para que los plazos ya establecidos se cumplan.

También se estableció que el 17 de diciembre de 2023 será el día en que se realizará el plebiscito de salida del texto de nueva Carta Magna que proponga el consejo constitucional.

Uno de los puntos que mas tiempo de discusión tomó fue la discusión y votación de una indicación impulsada por el Partido Republicano que buscaba agregar una segunda papeleta en la elección de consejeros constitucionales para consultar sobre la legitimidad del “acuerdo por Chile”.

Es así como los Republicanos buscaban que la gente votara “Apruebo” o “Rechazo” respecto al acuerdo alcanzado por los partidos y fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y se establecía que “en el caso de que la opción ‘Rechazo’ resultare ganadora con más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se dejará sin efecto el proceso constitucional propuesto, la elección del Consejo Constitucional y seguirá rigiendo la actual constitución”.

Dicha indicación fue rechazada de forma unánime por la Comisión de Constitución.

En tanto, en lo relativo a las normas e indicaciones por paridad, se acordó que se discutan en la sesión de este jueves en la mañana. También se decidió dejar para al final lo que dice relación a los escaños para pueblos indígenas.

Durante la sesión de la tarde se determinó que el comité de expertos, que será el órgano encargado de redactar el anteproyecto constitucional, deberá ser elegido de forma paritaria en la Cámara y el Senado.

La instancia también confirmó que los integrantes del consejo constitucional recibirán una remuneración de 60 UTM mensuales y los integrantes del consejo experto 30 UTM mensuales.

Los parlamentarios de la Comisión de Constitución decidieron rechazar todas las indicaciones que buscaban modificar los principios constitucionales establecidos en el “acuerdo por Chile” para justamente respetar el acuerdo al que llegaron los partidos y fuerzas políticas.

Asimismo, se definió una norma de inhabilidad que indica que quienes formen parte del Consejo Constitucional, de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad, no pudan participar en el siguiente ciclo electoral para renovar las autoridades de nivel nacional, regional y local.

A las 20 horas se dio por concluída la sesión de hoy y la revisión del proyecto continuará a las 9.30 de mañana.

Reacciones

Tras el termino de la sesión, el senador Álvaro Elizalde (PS) sostuvo que, con lo aprobado el día de hoy, “se tiene certeza del itinerario constituyente, con fechas ciertas, que se establecen con precisión absoluta en la reforma que se está tramitando conforme al texto aprobado, unanimemente esta parte, por la Comisión de Constitución”.

Respecto de la inhabilidad de los constituyentes para las próximas elecciones populares, Elizalde sostuvo que se realiza “para que el debate constituyente se desarrolle sobre la base de lo que Chile necesita y lo que es bueno para el país, y no por el interés particular de un determinado constituyente , consejero o integrante de la Comisión Experta que participe” en el proceso.

“Se consagra la obligación de que esa inhabilidad esté contenida en la nueva Constitución, de manera que sea exigible”, agregó.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas), sostuvo que el día de hoy “se aprobaron los principios bajo los cuales se va a desenvolver el nuevo proceso constituyente”.

Agregó que en esta jornada “quedó pendiente el tema de los independientes. Recordemos que en esta oportunidad no va a haber lista de independientes como ocurrió en el proceso anterior, que fueron bastante cuestionadas, sino que los independientes van a tener que ir en pacto con los partidos de manera que no repitamos experiencias como la Lista del Pueblo, que no cumplió su objetivo”.

En este sentido, sostuvo que “los grandes temas de fondo son los resueltos el día de hoy, que tienen que ver con los principios del proceso constituyente, con el cronograma, y lo que vamos a discutir mañana, aparte del tema de la paridad (...), son básicamente cuestiones de procedimiento. A veces el diablo está en los detalles y es bueno dejar las cosas muy bien reguladas”.

Finalmente, destacó la necesidad de avanzar rápido en este proceso para que la reforma constitucional esté despachada del Congreso a más tardar la última semana de enero.