Ericka Ñanco, nueva jefa de bancada de RD: “Obviamente no estábamos preparados para enfrentar una crisis tan grande”

“Ladrona”, “devuelve los millones” y “delincuente” son algunos de los comentarios que recibe la diputada Ericka Ñanco (Revolución Democrática) en las redes sociales. Ella no se hace mayor problema. “Yo no me he robado nada. Pero son las consecuencias que hay que pagar nomás”, dice en referencia al lío de platas que protagonizaron militantes de su colectividad, que posteriormente fueron expulsados del partido.

Hoy, como nueva jefa de bancada de los diputados de la tienda, Ñanco se muestra optimista del futuro de RD. La unificación del Frente Amplio y la nueva directiva de Diego Vela, sostiene, podrían darle un segundo tiempo a la colectividad. “No podemos dejar que nuestro proyecto político se caiga por un error que cometieron un par de personas”, afirma.

Asume la jefatura de bancada en un momento que es complejo para Revolución Democrática. ¿Por qué acepta el desafío?

Me motivan los desafíos grandes que tenemos por delante más que lo que estamos pasando en la actualidad. Se nos vienen grandes desafíos y el más grande es la unificación del partido único. En ese sentido, me interesa que los ideales que llevan a que se conforme Revolución Democrática en 2012 se consoliden en un proyecto político que es mucho más grande.

Pero evidentemente es complejo asumir el cargo ahora, por la situación que atraviesa el partido.

Los desafíos importantes nunca se han dado en procesos donde las aguas están pacíficas. A nadie se le ha hecho fácil, a nosotros nunca se nos ha hecho fácil nada. Sobre todo desde mi postura, como mujer mapuche del campo. Entonces, el ver esta posibilidad de poder hacerse cargo de un espacio que, a simple vista quizás podría verse como muerto, yo digo que no estamos muertos, estamos más vivos que nunca. Esto que nosotros estamos viviendo ahora nos tiene que ayudar a poder madurar la idea de trabajo político colectivo.

¿Cómo proyecta el trabajo de la bancada de ahora en adelante?

Tenemos que levantarnos desde la coordinación del trabajo político, dejando atrás todos aquellos errores que pudimos haber cometido. Hacernos cargo siempre ha sido parte de nuestro proceso de madurez política. Eso tiene que ir en vísperas de dar un poco vuelta la página y seguir adelante.

En relación a los errores, ¿cuál es la autocrítica que hace actualmente sobre el Caso Convenios?

Obviamente no estábamos preparados para enfrentar una crisis tan grande como la que vivimos. Hoy día se entiende que esto no solamente nos afecta como Revolución Democrática, sino también a nuestra coalición, a nuestra alianza de gobierno y por supuesto que también al gobierno. Nadie nace sabiendo. Uno aprende en el hacer, en el caerse y levantarse. Eso es lo que nos queda ahora, porque las demandas de Chile van a seguir. No podemos dejar que nuestro proyecto político y que las convicciones que nos llevan a estar acá se caigan por un error que cometieron un par de personas que, además, fueron alejadas de los espacios de militancia.

¿Qué tan marcado quedó el partido con el Caso Convenios?

Yo creo que sí ha afectado a la imagen de Revolución Democrática, particularmente de quienes son hoy día los rostros más conocidos. O sea, la derecha se aprovechó de esta situación para enlodar la imagen de un exministro. Pero, al menos en mi región, a mí no me ha pegado tan fuerte. Quizás en las redes sociales sí. ‘Ladrona’, ‘delincuente’, ‘devuelve los millones’, cuando yo no me he robado nada. Pero son las consecuencias que hay que pagar nomás.

¿Considera necesario avanzar al partido único con el fin de dejar atrás de una vez por todas el Caso Convenios?

A mi parecer, lo más importante acá es consolidar este proyecto político Frente Amplio con objetivos y convicciones políticas que nos permitan avanzar en el futuro, no solamente ahora. Queremos que este proyecto político perdure a lo largo de la historia. Eso significa hacernos cargo de los problemas hoy, y eso es lo que estamos haciendo.

La diputada Catalina Pérez podría declarar como imputada. ¿Cree que se debe mantener suspendida su militancia o ya se puede evaluar su expulsión?

Es algo que deberá definir el partido, pero que tiene una definición clara que fue condenar los hechos y congelar su militancia. Sobre lo que se viene, el tribunal supremo deberá tomar las definiciones que estime pertinentes. Acá no hay espacio para defensas corporativas.

Próximamente Diego Vela asumirá como presidente del partido. ¿Qué espera de la nueva directiva?

Confío en que van a hacer lo mejor para que nuestro partido sea lo que somos y que cambiemos solo aquellas cosas en las cuales hemos errado, para poder mejorar siempre.

¿Tiene una postura definida para el plebiscito de diciembre?

Eso lo estamos analizando aún.

¿Qué le impide aprobar?

Me genera ruido que estén peligrando derechos que se han avanzado, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. La ley de aborto en tres causales corre peligro. Quienes más han recurrido a la causal de violación del aborto en tres causales han sido niñas de 14 años… Yo vengo de un sector en el cual mis compañeras de curso eran abusadas por sus parientes. Desde esa perspectiva, esta ley corre peligro cuando se aprobó la enmienda que protege la vida de quien está por nacer. Esas cosas obviamente a uno le causan cierto ruido.

¿Por qué no se puede llamar a rechazar ahora?

Porque aún quedan cosas por completar.

Esta semana la diputada Consuelo Veloso renunció a Revolución Democrática. Antes de irse, criticó duramente a Giorgio Jackson y a Miguel Crispi. ¿Es dolorosa la salida o un alivio?

No, yo no hablaría ni de alivio ni de dolores. En el campo hay una frase: no podemos parar la trilla por una yegua. No quiero tratar a la compañera de yegua, para nada, todo lo contrario, yo le tengo mucho cariño y respeto. Entiendo que hay ciertas diferencias y es respetable, pero nosotros tenemos que seguir adelante.