“Es intervencionismo electoral”: diputado Meza presenta denuncia contra alcalde de Renca por faltar a la prescindencia

El diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la Municipalidad de Renca y su alcalde, Claudio Castro, por faltar a la prescindencia política tras invitar a Tohá a un acto por el Día de La Mujer.

La denuncia, presentada en conjunto con los concejales de oposición Diego Martínez (RN) y Nora Contreras (UDI), surgió tras la participación de la candidata presidencial PPD, Carolina Tohá, en un conversatorio organizado por el municipio el pasado 6 de marzo en el Parque Lo Varas, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

En la instancia, la exministra del Interior abordó su precandidatura a La Moneda frente al público que llegó a la actividad, lo que a juicio de los denunciantes constituye una flagrante utilización de recursos públicos en favor de una candidatura y una severa falta a la prescindencia política que debe observar por ley el municipio.

Al respecto, el diputado Meza señaló: “Este intervencionismo electoral es inaceptable. Hemos presentado esta denuncia a la Contraloría para que se refiera a este mal uso de los recursos públicos, y queremos hacerle en conjunto también una advertencia no solo al alcalde Castro, sino que a todos los alcaldes de partidos oficialistas, a que tengan cuidado porque vamos a estar vigilantes”.

En ese sentido, añadió que “no tenemos ningún problema con que el alcalde Castro tenga sus preferencias políticas, y si él cree que Carolina Tohá es una buena candidata, está en todo su derecho de hacerlo. Pero no en horario laboral, no en una actividad oficial del municipio de Renca, y menos aún con los recursos de todos los renquinos. Vamos a estar vigilantes”.