“Es lo mejor que nos puede pasar”: Ossandón aborda apoyo del PC a Claudio Orrego para balotaje de gobernadores

La mañana de este lunes, en una reunión de Renovación Nacional para la segunda vuelta en la gobernación metropolitana, el senador Manuel José Ossandón se refirió a la contundente declaración de apoyo del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a Claudio Orrego (Ind.-RN), quien competirá con Francisco Orrego (RN) el próximo 24 de noviembre.

“Nosotros tenemos la determinación de apoyar activamente la candidatura a Claudio Orrego, tal como lo hicimos en la primera vuelta”, dijo el timonel PC en una entrevista matinal.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Al respecto el senador exalcalde alcalde puentealtino señaló que “eso es lo mejor que nos puede pasar en esta campaña, lo mejor que nos puede pasar, mira aquí claramente Orrego Larraín es el candidato de la izquierda, el candidato del gobierno, y Pancho Orrego el candidato de la gente, señaló el legislador.

“Yo quiero ser súper claro porque he visto una campaña y hay unas razones porque me he (4:13) sumado con fuerza como se ha tratado de descalificar a una persona porque dicen que no tiene experiencia y lo transparento porque es lo que me pasó a mí en el año 2000 cuando yo llegué a Puente Alto que decían lo mismo”, agregó.

“Aquí lo importante es que tengamos gente correcta, honrada, con convicciones y que sepa dónde ir, el resto se contrata, los especialistas se contratan, la experiencia cuando está lleno de compromisos políticos antiguos o sumado a un gobierno que se está hundiendo es un fracaso. Por lo tanto aquí tenemos una persona joven, una persona que tiene calle, una persona que vive los problemas que viven todos los chilenos, común y corriente y que además es fruto de la meritocracia”, complementó.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En esa dirección señaló que exfalangista “es un representante del gobierno, un gobierno que da mucho que desear, un gobierno que ganó con un relato falso, porque ganó mintiendo, cosa que veamos cómo actuó en el caso Monsalve, que ya no aguantamos más mentiras de la forma como un gobierno feminista no protege a las mujeres, como un gobierno que dice que era pro y que se ha quedado callado con las fundaciones y todos los problemas que tiene. Los pilares de este gobierno se cayeron”.