“Es un tema que no voy a volver a tocar”: Luis Silva cierra la polémica tras dichos sobre Pinochet

Tras la instalación del Consejo Constitucional, que se llevó a cabo durante esta mañana en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, el consejero electo por el Partido Republicano, Luis Silva, se refirió a sus polémicos declaraciones sobre considerar a Augusto Pinochet como un “estadista”.

“Hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista”, señaló Silva en una entrevista para Icare que fue viralizada en redes sociales.

El consejero por la RM fue criticado incluso por otros sectores de la derecha y también por personeros de su mismo partido. Rojo Edwards refutó sus dichos, cuando dijo: “Yo no considero que una persona que estuvo 17 años sin Parlamento sea un estadista. En eso yo no estoy de acuerdo”.

Bajo ese contexto, durante esta tarde Silva fue consultado nuevamente por la frase, asegurando que “la única reflexión que saco es que ese es un tema que no voy a volver a tocar desde el momento en que asumo oficialmente esta condición como consejero constitucional”.

“Lo entiendo y precisamente no quiero referirme a ello porque es una polémica, por muy interesante o útil que pueda resultar a distintos actores, es una polémica que está fuera del contexto de la discusión por la que yo estoy aquí y por la que llegué con los votos”, agregó.

Asimismo, comentó que la polémica es política “pero no constitucional”.

“Nosotros tenemos que mirar al futuro, definitivamente lo que estamos haciendo aquí o lo que se espera que hagamos aquí es redactar un documento que sirva para largas décadas de la vida política constitucional chilena y como base de un acuerdo social amplio que incorpore a las distintas culturas, sensibilidades, etc”, explicó.

El republicano concluyó señalando: “Yo realmente quiero honrar y asumir con toda responsabilidad el mandato que me han dado, que he asumido oficialmente frente al presidente (interino) Miguel Littín de hacer una Constitución, así que ahí solo me voy a enfocar””.