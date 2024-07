“Es un vocero de Maduro”: diputado Undurraga critica explicación de Boris Barrera (PC) por deportación de senadores Felipe Kast y Rojo Edwards

La mañana de este domingo, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) criticó la explicación entregada por Boris Barrera (PC) por la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (ex-Republicanos) tras intentar asistir a Venezuela como observadores electorales del proceso desarrollado en ese país durante esta jornada.

Barrera, quien también forma parte de la comitiva chilena que se dirigió a Venezuela y sí se quedó en el país, explicó que los senadores “no hicieron los trámites que había que hacer”. Al respecto, agregó que “lo mínimo que espera cualquier país es que quien llegue respete sus normas, más si son parlamentarios”.

En ese contexto, en el programa Estado Nacional de TVN, Undurraga señaló: “En la prensa sale que él dice: no, los senadores Kast y Edwards no entran porque no tenían los papeles, haciéndose eco. O sea, el hoy día pasa a ser un funcionario de la vocería de la campaña de este narcodictador”.

Tras ello, dirigiéndose a la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien también se encontraba en el programa, dijo que “es importante que ustedes, señalando que son profundamente democráticos, le paren el carro al Partido Comunista. Si finalmente están aliados con una persona que le encanta Venezuela, que le encanta Nicaragua, que le encanta Cuba, que le encanta Corea del Norte”.

El diputado Boris Barrera (PC) Foto: Raul Zamora/Aton Chile

Respuesta de Barrera

Tras estos dichos, el propio Barrera salió a responder a Undurraga por medio de su cuenta en X.

“Señor Undurraga, yo estoy en Venezuela como observador internacional, velando por el correcto funcionamiento de esta elección para que nadie pueda poner en duda su resultado, por lo que me parece que su acusación no tiene fundamento”.

“Además cabe destacar que en todas las mesas de votación hay testigos de la oposición”, agregó.