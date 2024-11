¿Está hoy más lejos Matthei de La Moneda? Oficialismo se muestra optimista tras el balotaje de gobernadores

Los resultados del balotaje de gobernadores regionales este domingo, junto a las elecciones del 26 y 27 de octubre pasado, han entregado nuevos bríos al oficialismo, principalmente, de cara a los comicios presidenciales de 2025.

De hecho, la jornada de este lunes no han sido pocas las figuras oficialistas que han planteado su optimismo, sobre todo, por la lectura que se hace en el sector respecto a la posición en la que queda la actual alcaldesa de Providencia y potencial carta de la oposición a La Moneda, Evelyn Matthei.

El diputado y candidato presidencial, Vlado Mirosevic (PL), tras el comité político ampliado, planteó que: “Estamos muy contentos por los resultados de ayer. Yo creo que Evelyn Matthei claramente está más lejos de La Moneda que ayer. Porque esto que se creía una carrera corrida, y resultó no ser así. El resultado de la elección fue muy malo para Evelyn Matthei de la municipal y ahora de la elección de gobernadores regionales”.

Y luego agregó: “Yo les venía diciendo a ustedes, estoy seguro que las fuerzas se van a equiparar, las fuerzas se van a empatar. Y creo que hoy día estamos en ese escenario. La derecha está más dividida que nunca, está más peleada que nunca, está desorientada y no ofrece un proyecto de gobernabilidad. Esa es la verdad, el oficialismo está mucho más unido”.

“La derecha en cambio, con Matthei a la cabeza, no ofrece un proyecto de gobernabilidad. Y realmente creo que se la están farreando (...) no veo cómo Evelyn Matthei o la derecha puedan sacar cuentas alegres. No existió tal ola o un tsunami derechista. El país aparentemente no está dando un giro hacia la oposición. Y eso creo que es una noticia muy buena para nosotros”. enfatizó.

Bajo esa lógica, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró: “Así que creemos que esto también implica con mucha humildad el ver que hay un escenario abierto, que tenemos que ir trabajando con la ciudadanía. En ninguna forma tener una lectura hiper triunfalista, pero sí ser humildes en poder representar un esfuerzo de cambio para el país”.

En esa misma dirección, la timonel PS, Paulina Vodanovic, fue tajante esta mañana en conversación con Radio Pauta al señalar que es una “falacia” decir que no hay nombres del oficialismo para las presidenciales. “No es que no tengamos nombre, hay un buen proyecto y están nombres que se han mencionado, de público conocimiento, está Carolina Tohá, Claudio Orrego, Tomás Vodanovic, en fin”.

Dicho eso, la senadora mostró optimismo y señaló: “Yo nunca he pensado que aquí está perdido el próximo gobierno por una sencilla razón, porque nosotros tenemos una posibilidad cierta de que los valores que encarnamos sean reales, sean representados por buenos liderazgos que emerjan de una primaria, que en consecuencia tengan un apoyo transversal del sector”.