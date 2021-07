“Está todo coordinado para que en todos los locales de votación exista la máxima seguridad”: Ministro Delgado entrega detalles de seguridad para las primarias presidenciales

A horas de que se realice las elecciones de primarias presidenciales, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, realizó una vocería donde se refirió a algunas de las medidas de seguridad que regirán para el quinto proceso de votación que se realiza en el marco de la pandemia por Covid-19.

El ministro informó que existe un total de 2.003 establecimientos habilitados para funcionar como locales de votación a lo largo del país, los cuales cuentan con la coordinación de Carabineros y del Ejército, y cerca de 6.400 mesas para sufragar. Además, la Ley Seca regirá desde las 5.00 hasta las 20.00, dos horas después de que se cierren los locales de votación.

“Está todo coordinado para que, por supuesto, en todos los locales de votación exista la máxima seguridad para las personas que vayan a votar”, aseguró Delgado.

Sobre las expectativas del gobierno respecto al proceso de elecciones afirmó que “no hay estimación exacta pero nosotros esperamos que mucha gente pueda sumarse a este proceso. Siempre una primaria de estas características es positivo que la gente participe, que la gente se pueda pronunciar (...) nosotros hacemos el llamado como gobierno a que la gente participe”.

En la instancia, Delgado también fue consultado por la seguridad que tendrán los locales de votación en la Región de La Araucanía. Sobre eso, el jefe de la cartera explicó que existen cinco categorías de riesgo para tipificar a los locales de votación según la información y distintos elementos que se van recopilando.

“Cada local está tipificado y tienen, obviamente, un nivel de seguridad distintos unos de otros. Pero eso no solamente ocurre en una región en particular, en una provincia en particular, sino que en todo Chile”, señaló.

Finalmente agregó que habrán anillos de seguridad y clasificación de riesgo para cada uno de los establecimientos para que las personas vayan a votar. “Nosotros esperamos que por supuesto vaya mucha gente. Esta decisión obviamente es personal pero siempre es importante participar, el gobierno siempre va a apoyar la participación ciudadana”.

Violencia contra constituyentes

El ministro también fue consultado por la denuncia que realizó la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, respecto a los hechos de violencia que estarían sufriendo algunos constituyentes, entre los cuales está ella.

“Como ustedes saben, y aquí lo dio a conocer el convencional Luciano Silva, quien fue objeto de violencia, otras convencionales han sido también objeto de violencia, tanto en sus propiedades como por vía redes sociales. Su presidenta también ha sido objeto de violencia, objeto de violencia racial, clasista, machista y política”, señaló durante esta semana.

Al respecto, Delgado dijo que “la presidenta de la Convención, o mas bien la mesa, nos ha oficiado al gobierno para poder darle una protección especial. Eso lo estamos analizando también durante esta jornada, hay que levantar un perfil de riesgo como cualquier autoridad y en caso de ser necesario por supuesto que lo vamos a otorgar”.

“También le hemos solicitado a la mesa, durante los días de la semana pasada, una reunión justamente para poder conversar con ellos acerca de todos los hechos que han ocurrido también en el perímetro, así que espero que prontamente puedan aceptar esa reunión” agregó.

Cabe recordar que el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley contra amenazas, coacción y hostigamiento con urgencia inmediata en el Congreso. “En los últimos días y semanas muchas autoridades han sido víctimas de amenazas que han afectado a miembros del TC, del Senado, de la Cámara, de la Fiscalía, incluso de la Convención Constitucional”, mencionó el mandatario.