Evelyn Matthei arremete contra Carter por intención presidencial: “No lo veo prendiendo”

La alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró este jueves que existe una operación política en su contra desde La Moneda y también arremetió contra el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien también tiene intenciones presidenciales, asegurando que “no lo ve” despertando interés.

Matthei conversó con Radio Infinita donde abordó la polémica que la enfrentó con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y la ministra Carolina Tohá respecto a la entrega de información de nombres de supuestos 75 venezolanos que pertenecerían al crimen organizado y respecto a sus acusaciones de corrupción en la política.

Consultada sobre si ve al ex UDI en La Moneda, Matthei aseguró que “no lo tengo claro. Yo creo que no. No sé, no lo tengo claro”.

En esa línea, detalló que “son como percepciones que es difícil darle un nombre” y agregó “yo siento que tendría que... por ejemplo, el tema de la destrucción de las casas narco, que no era una casa, era una ampliación. Si tuvo un alza, pero que duró poquito”.

“A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo”, arremetió la alcaldesa de Providencia.

Asimismo, catalogó a Carter como “efectista” y ejemplificó con el Batallón de Seguridad que anunció el jefe comunal para hacer frente a la inseguridad de la comuna: “No hemos sabido mucho más de eso”.

Operación política

Durante la conversación, también abordó la polémica con la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve por la entrega de nombres vinculados al crimen organizado y sus acusaciones de que “hay bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”, apuntando, además, a jueces y fiscales, “que han actuado con debilidad frente narco”.

En ese sentido, Matthei afirmó que “me cargan las polémicas estériles, creo que Chile tiene demasiados problemas, como para estar perdiendo el tiempo en dimes y diretes”.

“Aquí la Secom mandó a todos sus ministros y subsecretarios a pegarme, porque les incomoda las encuestas que hay hoy, es evidente porque empezaban a sacar argumentos nada que ver, que el secreto bancario. Yo he dicho muchas veces que estoy a favor de eliminar el secreto bancario, si cuando hay narcotráfico, corrupción, es evidente que no puede haber secreto bancario, pero también es evidente que quien maneje esa herramienta tan sensible tiene que ser una persona que le dé garantías a todo el mundo”, afirmó la alcaldesa.

“Esto fue una operación política en contra mía. Y no se dan cuenta que lo mío es muy serio, en realidad no es lo mío, es lo de la municipalidad. Tenemos una la Asociación de Seguridad Ciudadana y todos los funcionarios todos ahí son súper serios, trabajan con el alma, persiguen las cosas y ellos se dieron cuenta que los motochorros no era un señor que andaba solo, sino que era una organización criminal”, argumentó respecto a la información entregada.

En ese sentido complementó que la información fue entregada “a toda la gente e instituciones que correspondía, con nombre, con foto, con foto de las motos, de los autos, con la patente y lo que pedimos era que se coordinara una buena investigación”.

“El subsecretario (Manuel Monsalve) lo entregó a la Fiscalía meses antes y la Fiscalía sola no puede armar lo que estábamos pidiendo. Finalmente, esto fue cómo le pegamos a la Evelyn que está muy arriba en las encuestas”, sostuvo.

“En Chile mucha gente se da cuenta que el narcotráfico y el crimen organizado está pescando, pero nadie quiere hablar de ello (…) hay evidencia conocida y lo más probable es que hay mucho más”, señaló respecto a sus acusaciones previas.

Respecto a la controversia con las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por la entrega de información vinculada al crimen organizado, Matthei afirmó que no le importa pagar los costos por su denuncia.

“No temo nada, me da lo mismo. Mucho más importante que quien gana la elección presidencial el próximo año, es que el narcotráfico no nos coma como país. Podremos crecer un poco más, un poco menos, podemos tener el tema de las cuentas de la luz (...) podemos tener muchas diferencias, pero hay una de la cual no nos recuperamos nunca más como país: si nosotros permitimos que el crimen organizado se tome Chile, estamos fregados para siempre. Por lo tanto, hay ciertas peleas que hay que dar a tiempo, que hay que dar la cara y tengo la consciencia tranquila en esta materia porque entregué los antecedentes de manera silenciosa”, señaló.