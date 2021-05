Evelyn Matthei dispara contra la UDI por definición presidencial: “Me van a dejar fuera, que es distinto a que yo me esté bajando (...) Para qué seguir con una farsa, si ya está clara la decisión”

A cuatro días de que la UDI realice su consejo general donde definirá si va con uno o dos candidatos a la primaria presidencial de Chile Vamos, la alcaldesa de Providencia y una de las cartas del gremialismo, Evelyn Matthei disparó contra el partido y aseguró que “está claro que me van a dejar fuera el lunes”.

Sus dichos se dan en el marco de la petición que la jefa comunal realizó las últimas semanas de que ella junto a Joaquín Lavín vayan en conjunto a las primarias del oficialismo y no solo uno de ellos dos, como es la tesis que estaría primando al interior de la tienda de Suecia 286.

“Está absolutamente claro que me van a dejar fuera el lunes. Y creo que es mejor transparentar esto. Así que como yo decidí decir que estaba disponible para la primaria porque sentía que los vecinos y vecinas de Providencia tenían el derecho a saber antes de votar, así también quiero transparentar de que no hay ninguna duda de que me van a dejar el lunes fuera. Y eso es mejor que la ciudadanía lo sepa, porque creo que la ciudadanía tiene que votar con todos los elementos en la mano”, dijo Matthei.

Sus declaraciones van en la línea de asumir ya que el lunes 17 de mayo -un día después de las mega elecciones- el partido se inclinaría por ir con un solo representante a las primarias de Chile Vamos y que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sería el elegido.

Esta discusión generó tensión al interior del partido, incluso motivó que la directiva sostuviera una reunión el sábado con ambos representantes -solicitada por Matthei- donde se les hizo un rayado de cancha a ambos presidenciables por el tono de sus declaraciones.

“Me van a dejar fuera, que es distinto a que yo me esté bajando”, sostuvo esta jornada Matthei consultada por lo que será la reunión de la UDI este lunes.

“Para qué seguir con una farsa, si ya está clara la decisión y es mucho mejor que la ciudadanía lo sepa. Y estoy tranquila, hemos hecho un trabajo súper serio en Providencia”, agregó la también postulante a la reelección por la alcaldía de Providencia.

En esa misma linea complementó que “yo no me he bajado, sigo insistiendo que lejos la mejor alternativa es llevar todos los candidatos posibles, los cinco, pero eso no va a ocurrir y, por lo tanto, estoy diciéndolo con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, sin ningún tipo de problema, pero creo que las cosas hay que decirlas por su nombre y eso es lo que me ha caracterizado siempre”.

Consultada por el cambio de postura de Joaquín Lavín sobre este tema, Matthei evitó criticar públicamente al alcalde de Las Condes.

“Yo siempre señalé que lo lógico era que fuéramos cinco, pero en realidad no lo señalé yo, lo dijo él también (Lavín), lo dijimos todos, que lo ideal era que fuéramos todos los más competitivos, porque eso hace que la primaria sea mucho más participativa y democrática, pero la verdad es que la cosa va por otro lado y no tiene sentido no decirlo”, indicó. Y cerró: “Todo el mundo sabe que así es la política”.

Desde la directiva del gremialismo, en tanto, han sido claros en señalar que es la orgánica del partido, en este caso el consejo general compuesto por 488 consejeros, los que deberán definir la postura del partido de cara a las primarias del sector.