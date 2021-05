Matthei pide reunión a Macaya en medio de tensión por carrera presidencial: “No merezco ser tratada como me han tratado”

“Nos pone muy contentos tener a dos candidatos presidenciales con posibilidades”, dijo Javier Macaya, presidente de la UDI, tras el anuncio de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei -quien va a la reelección de su cargo- de posicionarse como precandidata presidencial.

“Nos parece una muy buena alternativa”, dijo María José Hoffman, secretaria general del partido, para posteriormente hacer hincapié en que “la última palabra la tiene el consejo general de la UDI. Estamos viviendo momentos muy difíciles y definiremos quién es el mejor candidato que enfrenta a la izquierda”.

Un pronunciamiento que tensionó la relación de la candidata con su partido, más aún tras la convocatoria de la directiva del partido, instancia en la que expresaron “No necesitamos que ningún candidato diga que va a la primaria, porque esa es una decisión política del partido”.

Esta mañana, en conversación con Radio Infinita, Evelyn Matthei criticó duramente la postura de la UDI de llevar a un único candidato a primarias del sector, y acusó un “mal trato” por parte de sus compañeros del gremialismo.

“La UDI está en una lógica equivocada, porque están pensando en una lógica de voto obligatorio, no voluntario. Con voto voluntario, el mayor esfuerzo que hay que hacer es movilizar a mucha gente a que vaya a votar a la primaria (...) Yo discrepo de la postura que está teniendo la UDI, creo que la competencia es muy buena porque puede activar a distintos sectores. Con eso estamos aumentando las probabilidad de que ganemos”, dijo la actual alcaldesa de Providencia.

En esta línea, acusó que desde la UDI no la han tratado adecuadamente, por lo que solicitó reunirse con el timonel del partido, Javier Macaya. “No merezco ser tratada como me han tratado. Creo que las palabras de María José Hoffman fueron súper desafortunadas, ‘No nos temblará la mano’, como si yo fuera enemigo, no soy enemigo. He participado en todas las franjas, he estado con ellos y todos los candidatos...”, dijo Matthei.

“¿Por qué me estaban pidiendo que estuviera en la franja y apoyara a distintos candidatos si después iban a elegir por secretaría? Si me hubiesen dicho hace unos 5 meses atrás, ‘Oye Evelyn, está bien, puedes ir, pero el consejo va optar por uno solo...’, ¡Eso nunca me lo dijeron! Conversé con Macaya y el propio Joaquín antes de dar el paso. No he sorprendido a nadie y nunca me lo dijeron tampoco”, añadió.

“Estas cosas las tenemos que solucionar como gente adulta y responsable, y lo que queremos es lo mejor para Chile, ni siquiera para la UDI. No merezco que me traten como me han tratado, pero tampoco voy a estar dolida ni voy a estar llorando, no es mi estilo. Solo digo con cabeza fría y serenidad, que hagamos las cosas bien”, agregó Matthei llamando a una elección abierta y no “entre 400 personas”.

“No hay que temerle a la democracia. Si alguien quiere llegar a la Presidencia de la República, tiene que someterse a toda la competencia. (...) La dedocracia ya no existe ni puede seguir existiendo. La ciudadanía no está con eso y más bien la castiga por lo tanto, esa es una equivocación”, añadió llamando a cambiar esta determinación de alinearse tras un solo candidato.

“Quien gane, todos lo apoyaremos, no me cabe la menor duda que va ser así, pero no me parece que con una actitud que se ve estéticamente muy mal por estos días, se deje a la que está segunda mejor posicionada por decisiones de dedocracia. No están los tiempos para eso, creo que le haría mucho daño al sector, al partido, e incluso a Lavín”, concluyó Evelyn Matthei.