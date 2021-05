Javier Macaya: “Nos preocupa la posibilidad de que el liderazgo de corte populista y radical de izquierda, como Jiles y Jadue, lleguen a la presidencia de la República”

Este domingo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien va a la reelección de su cargo; dijo a través de sus redes sociales que decidió “participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos, donde se va a elegir el candidato de la centroderecha”.

Una determinación que fue calificada positivamente por parte de la UDI, “nos pone muy contentos tener a dos candidatos presidenciales con posibilidades. Tanto Evelyn Matthei como Joaquín Lavín han manifestado disposición y hoy día es la instancia soberana del partido, que es el consejo general que vamos a tener, el que va a tomar esta resolución”, dijo Javier Macaya, presidente del partido.

Esta mañana la directiva UDI profundizó en torno a esta resolución a la que tendrá que llegar el consejo general del partido: “Tenemos un gran problema, y es que tenemos a los mejores candidatos de nuestro sector, y hemos tratado durante estos cuatro meses, de darle garantías a ambos para desplegarse y competir. Los hemos incluido en nuestras franjas y en las radios, y hemos sido muy ecuánimes en incluirlos”, dijo la diputada María José Hoffman, secretaria general del partido.

“Pero la UDI también va ejercer su liderazgo, y vamos a tomar una definición que se va a conversar y resolver en el consejo general. No necesitamos que ningún candidato diga que va a la primaria, porque esa es una decisión política de la UDI. Estamos conversando, estamos trabajando y la UDI va tomar la mejor decisión, no solo pensando en nuestro partido, si no también en qué es lo mejor para Chile, y quién enfrenta de mejor manera a la izquierda en las próximas elecciones presidenciales, que ya sabemos que lo más probable es que sea Jiles o Jadue”, añadió Hoffman.

Macaya, en tanto, coincidió con Hoffman en este punto: “Estamos preocupados por lo que significa la posibilidad de que el liderazgo de corte populista y radical de izquierda, como Jiles y Jadue, que son los más posibles candidatos de oposición, lleguen a la Presidencia de la República. No solo estamos pensando en ganar la primarias, también cuáles son nuestras mejores cartas en esa dinámica, y quién es el mejor candidato para enfrentar el escenario potencial de segunda vuelta”.

La reunión entre el Ejecutivo y los representantes del Congreso

Sobre la instancia de conversación entre el Presidente Sebastián Piñera, su comité político, la presidenta del Senado -Yasna Provoste- y el presidente de la cámara de diputados -Diego Paulsen-, en busca de una “agenda de mínimos comunes” que plantee ayudas sociales; la directiva UDI valoró el diálogo en vías de un acuerdo.

“Queremos reforzar el llamado que se ha hecho por parte de nuestra coalición, del gobierno, recogiendo también la disposición de la presidenta del Senado de acordar una agenda de mínimo comunes. Es clave para el momento que vive Chile, estamos en un año demasiado polarizado por el ambiente electoral. No puede ser que el clima de crispación de polarización, que ha sido la constante en la política chilena los últimos meses, se convierta en regla general en Chile”, dijo Javier Macaya.

“La crisis política que atraviesa nuestro país, algo que nosotros reconocemos y que podemos hacer autocrítica de cuáles han sido las dificultades del gobierno de la coalición, pero también requiere de una contraparte disponible para conversar, y es por eso que es tan importante reforzar la agenda de mínimo comunes”, añadió el diputado.

“Creemos que la política no ha estado a la altura, nosotros también hacemos un mea culpa respecto a situaciones que pudimos haber hecho junto con el gobierno de mejor manera, pero no tengo ninguna duda de que lo que esperan los chilenos de la clase política, es que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en los temas que importan. (...) Nosotros no estamos disponibles para quienes pretendan sacar un rédito electoral, para los que piensan más en las elecciones que en lo que significan el futuro de malas reformas que van a ser pagadas por las futuras generaciones”, agregó.

“Muchos critican que el Presidente tiene un 9% de aprobación, pero no nos tenemos que olvidar que el Congreso tiene un 8%, y los partidos tienen un 2%. Efectivamente lo que necesitamos es tratar de llegar a un acuerdo, aunque la señora Jiles u otra persona trate esto de ‘cocina’. Hay que hacer más política y buena política”, concluyó Macaya.

La diputada Hoffman, en tanto, hizo un llamado a tomar acciones más allá de una buena disposición: “Nos parece positivo que la izquierda tenga de una vez por todas un liderazgo claro, pero estos liderazgos tienen que tener también la capacidad de pasar de las ganas de liderar, a las acciones concretas. Efectivamente hoy día el peso de esta prueba lo tiene Yasna Provoste, pero no basta la voluntad. Obviamente se valora lo que han hecho la senadora Provoste y el diputado Paulsen, pero esperamos que esto sea más que buenas intenciones y lograr un acuerdo”.

“Para nosotros también sería fácil presentar el IFE más alto o el sueldo más alto, pero tenemos que ser responsables con los recursos. Con eso también, le hacemos un llamado al gobierno, para terminar con este cuenta gotas y podamos tener efectivamente la mejor propuesta dentro de lo posible”, manifestó la diputada.