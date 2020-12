Ex Concertación cuestiona tesis de Jackson y PC refuerza eventual pacto con el FA

El Frente Amplio tomó una decisión que es ponerse detrás del Partido Comunista. Es sorprendente que un movimiento que planteaba la renovación de la política termine detrás del partido más conversador y ortodoxo de la extrema izquierda, que es el PC.

Con esas palabras se refirió el presidente de la DC, Fuad Chahin, a las declaraciones que realizó el diputado de RD y fundador del Frente Amplio, Giorgio Jackson, sobre la política de alianzas del bloque. “Para nosotros es más natural una alianza con el PC que irnos con la ex Concertación”, sostuvo el parlamentario, en entrevista con La Tercera.

Los dichos del frenteamplista provocaron la molestia no solo en la DC, a quien lanzó varios de sus dardos, sino que también entre algunos dirigentes de la Unidad Constituyente (DC, PR, PPD, PS, PRO y Ciudadanos), quienes criticaron el hecho de que Giorgio Jackson apuntara a dividir a la centroizquierda en dos polos. Y si bien las declaraciones del diputado RD no sorprendieron del todo a los timoneles de ese pacto, sí reafirmaron que ya no habría posibilidades de una lista única del sector de cara a la elección de convencionales constituyentes.

“Si Jackson cree que la división de fuerzas es virtuosa para el proceso constituyente, está profundamente equivocado”, sostuvo el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien ante los emplazamientos que hizo Jackson a su partido añadió: “Que nadie se mueva a engaño. Lo único que persigue el PS es la amplia unidad de todas las fuerzas progresistas para el proceso constituyente. Si otros promuevan la división, que no pidan nuestro aval”.

“El Frente Amplio concluye su deriva hacia las posiciones de izquierda más tradicional, representada por el Partido Comunista y su candidato Daniel Jadue, que claramente serán quienes marcarán la pauta en este nuevo polo de izquierda.”, manifestó a su vez, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado.

A su vez, su par del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que “pareciera que el Frente Amplio está confundido respecto a su horizonte. Si sus líderes se sienten más cercanos electoralmente al Partido Comunista, allá ellos, están en su derecho. El FA no tiene vocación de unidad, más bien de identidad y para lograr la unidad no se puede partir diciendo con este sí y con este no, porque la unidad siempre será menos que lo ideal. Lo fundamental en estos momentos es que la centroizquierda se fortalezca y se reorganice”.

El líder del PPD y precandidato presidencial del su partido fue más allá y llamó a conformar un “movimiento socialdemócrata” con el Partido Liberal y los parlamentarios que abandonaron Revolución Democrática -Pablo Vidal y Natalia Castillo- la semana pasada. “Lo fundamental es que la centroizquierda se fortalezca y se reorganice (...). Esa es la tarea para nuestro mundo y serían muy importante las conversaciones con el PL y con quienes emigraron de RD. Ese es el propósito de fortalecer la izquierda socialdemócrata”, recalcó Muñoz.

Respaldo del PC

En tanto, desde el Partido Comunista las declaraciones del diputado Jackson fueron bien recibidas.

Fue el presidente de esa colectividad, Guillermo Teillier, quien respaldó la tesis del parlamentario frenteamplista y manifestó -en entrevista con La Tercera PM- que “nos gustaría tener un acuerdo parcial con el Frente Amplio, hacer una primaria presidencial entre nosotros”.

Asimismo, el diputado comunista agregó que “estoy muy de acuerdo con lo que dice Giorgio Jackson y ojalá eso se concrete en una lista para convencionales, porque me parece muy importante para el futuro de la nueva Constitución”.

Además, Teillier planteó que “después del estallido social y después de tener sobre la mesa las demandas de la ciudadanía nos parece también que es más natural un acuerdo con el Frente Amplio que con la ex Concertación. Nosotros, el conjunto de partidos de Chile Digno siempre hemos pensado en tratar de tener acuerdos con el Frente amplio”.

Con todo, las cuestionamientos cruzados, se producen cuando aún existen conversaciones para eventuales primarias no legales entre todos los bloques de la oposición.