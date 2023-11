Exconvencional Felipe Harboe por plebiscito: “Ninguna de las dos opciones garantiza el cierre del proceso”

El exconvencional constituyente, Felipe Harboe, aseguró que cualquiera que sea la opción ganadora en el plebiscito del próximo 17 de diciembre “ninguna garantiza el cierre del proceso” por la elaboración de una nueva Carta Magna.

En entrevista con CNN Chile, el exmilitante del Partido por la Democracia (PPD) abordó el posible resultado de la próxima elección que enfrentarán los chilenos donde definirán su apoyo o rechazo a la propuesta emanada desde del Consejo Constitucional, la segunda instancia por reformar la Carta Fundamental luego de la Convención Constitucional y si tal elección cierra o no los intentos por cambiar la Constitución vigente.

Sus declaraciones también se dan luego que el presidente de su ex colectividad, Jaime Quintana, asegurara que el partido no iniciaría un nuevo proceso si no hasta el año 2030.

En esa línea, consultado por si la próxima elección cierra el proceso, Harboe aseguró que “yo creo que ninguna de las dos opciones garantiza el cierra del proceso (constitucional)”.

Y añadió que “lo digo lamentablemente porque mi percepción es que el Partido Comunista va a intentar sí o sí, gane el ‘A favor’ o gane el ‘En contra’ presentar un texto después para dar la discusión en el Parlamento, probablemente, o va a levantar la bandera para una nueva Asamblea Constituyente originaria como decía Hugo Gutiérrez y compañía, eso puede ocurrir”.

Por ello, quien participó en la elaboración de la primera propuesta que fue rechazada por 62% de los votantes el pasado 4 de septiembre de 2022, sostuvo que “el punto está en que la gran mayoría de la política tenga la capacidad de entender de que la gente quedó hasta más arriba de la coronilla con el tema constituyente, de que hubo dos intentos, para que ciudadanos distintos de los que están elegidos en función de la democracia representativa hicieran los cambios y eso no resultó. En consecuencia, usted quiere alguna modificación constitucional, vaya al Parlamento, presente un texto y veamos si se puede reformar un par de cosas”.

“Si uno quisiera hablar de estabilidad, lamentablemente ningún texto garantiza estabilidad porque hoy en Chile tenemos más pobreza, más delincuencia, más violencia, más miedo; tenemos menos inversión, tenemos un problema serio de desempleo, tenemos un crecimiento estancado, en consecuencia, las condiciones sociales del 2019 están presentes y por lo tanto, la estabilidad no la va a dar un texto, la estabilidad la va a dar si el sistema político es capaz de hacer dos o tres grandes reformas que le cambien la vida a la gente”, planteó.

En ese sentido, también fue requerido por los motivos que lo llevaron a definirse por el “En Contra” para diciembre próximo, recalcando que “a mí no me gustan los aspectos de la instalación de la objeción de conciencia, la relativización que se hizo de la interrupción del embarazo del ‘que’ por el ‘quien’ creo que fue un gusto completamente innecesario. La instalación en la Constitución de ciertos temas que proscriben el debate al legislador no me gusta tampoco y me da la impresión que, al final del día, un texto constitucional debió haber resuelto el principal problema que tiene Chile, que es el relacionamiento político entre las instituciones”.

Al respecto afirmó que “en el proyecto no hay una mejora en el sistema político”, ejemplificando con la instalación de un régimen presidencial y su relación con el Congreso.

Seguridad

Durante la conversación, Harboe también fue consultado sobre aspectos de seguridad en su rol como ex subsecretario del Interior de la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet. Una de ellas fue si la expulsión de extranjeros es una medida efectiva.

“Cuando uno observa el fenómeno criminal en Chile, tenemos quizá dos fenómenos en paralelo. Uno es que en materia de homicidios tenemos el fenómeno chileno que en más del 76% de los participantes, victimarios u homicidas, son chilenos. Y cerca del 20, 22% son extranjeros. Respecto a estos extranjeros el problema que hay es que están participando en tipos de homicidios donde la morfología del delito ha cambiado, es decir, tenemos un homicidio más violento, tenemos participación en algunos casos -sobre todo de chilenos, pero también de extranjeros- en descuartizamientos que no estábamos acostumbrados en Chile, y tenemos el fenómeno de los secuestros extorsivos. En ese cuadro la pregunta que se debe hacerse es qué medida es más eficaces y eficientes”, partió explicando Harboe, agregando que entre esas medidas está transformar los delitos de “imputado desconocido” a uno “conocido”, lo que permitirá mejores procesos judiciales y condenas, según corresponda, y otra medida está en conocer si se trata o no de un caso de crimen organizado.

“¿Es más eficiente expulsar que condenar? Mi percepción es que cuando se trata de delincuentes avezados que son parte del crimen organizado, no el delincuente común, la verdad es que esa no es una medida muy eficiente (...)”, afirmó sobre a la expulsión de migrantes irregulares que hayan cometido algún delito en el país.

En torno al trabajo que realiza Carabineros enfrentando al crimen organizado, manifestó que “evaluar a Carabineros con la métrica de hoy y las potestades que tenían de la década de los 90 me parece injusto, lo digo porque es una institución que fue formada en un momento determinado, que tiene un tipo de formación determinado que no es probablemente lo que se requiere para estos nuevos desafíos desde el punto de vista del cibercrimen, del terrorismo, del crimen organizado”.

De igual forma remarcó que “es una institución a la cual se le encomienda, por ley, más de 200 funciones. No hay institución en el mundo que resista 200 funciones, por eso que se requiere repensar la institucionalidad y quizá dar una discusión respecto a ciertas policías especializadas”.

Críticas a metodología de la encuesta Enusc: “Quizá se pusieron nerviosos”

Asimismo, Harboe volvió a abordar la respuesta obtenida por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuando planteó sus críticas al cambio en la metodología que se empleó para la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc).

La secretaria de Estado planteó que Harboe instalaba dudas “bananeras” respecto a los resultados del estudio. “No puede ser que alguien, quien además tiene tanto conocimiento de la seguridad pública como el señor Harbo, instale dudas tan bananeras respecto a la validez de los datos”, afirmó Orellana en la oportunidad.

En ese sentido, Harboe recordó que “mi punto, que yo no sé por qué dio tanta polémica, porque era una discusión técnica, es que el cambio de fecha en la medición y el cambio de mano en quién hace la encuesta, genera un impacto. De hecho, si uno mide el desempleo en el trimestre junio, julio, agosto, le va a resultar distinto que si lo mide en verano. En delincuencia es lo mismo, es diferente de acuerdo a los trimestres”.

“Yo me quedo con la reacción del subsecretario del Interior (Manuel Monsalve), con quien hemos estado trabajando, que es la persona que sabe, entiende de estos temas. En estas materias entre los especialistas cuando hay una discusión en estas materias, que ha habido muchas, las respuestas son con argumentos y yo creo que la descalificación es el primer síntoma de falta de argumentos. Yo no voy a entrar en la discusión política, lo mío era estrictamente académico de decir ‘cuidado, no vayamos a afectar la comparabilidad de esto’, nada más. Creo que se pusieron nerviosos y probablemente el ambiente está muy crispado”, manifestó Harboe respecto a la dura respuesta obtenida por su observación.