Exministro Ricardo Solari por presidenciales: “Yo apoyo el hecho de que PS y PPD enfrenten esto con la misma opción”

En Desde La Redacción, el militante del Partido Socialista y exministro del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Solari, abordó las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales, en las cuales el oficialismo promueve unas primarias. Solari indicó que su posición es que apoya el hecho de que su colectividad y el Partido Por la Democracia, “enfrenten esto con la misma opción”.

Fue en su conversación con el programa de streaming de La Tercera, que se refirió a las cartas que debía tener el oficialismo, en donde apuntó a todos los partidos de la coalición. Primero, el Frente Amplio en donde los emplazó a definir una candidatura.

Esto porque “me parece que ellos van a tener que asumir el hecho que son el partido del Presidente, que son la fuerza política que tiene en este caso más responsabilidad con llevar adelante el proceso de consolidación de una coalición que hoy día, digamos, respalda al gobierno”, explicó.

Respecto al PC, indicó: “No me pronuncio porque en parte, muy relevante, no tengo la información para hacerlo, pero sí me parece que han surgido algunos nombres que se han mencionado y que aparentemente concluirán y convergerán en torno a uno de ellos”.

En torno a su partido, y la propuesta de unirse con el PPD para una candidatura aseveró que “yo apoyo el hecho de que PS y PPD enfrenten esto con la misma opción y que sea una opción y que por eso sea competitiva y me parece que el nombre de Carolina Tohá es un nombre muy adecuado, eso lo he dicho en todos los tonos, pero entiendo que hay una decisión institucional y esta decisión institucional se tomará cuando tengamos una directiva conformada, en eso estamos”.

“Yo creo que estamos en una situación política muy compleja para el mundo progresista, en el mundo, voy a ser reiterativo, o sea, defender la idea progresista requiere consistencia, solidez, requiere una contundencia que Carolina tiene y me parece que desde ese punto de vista ella puede hacer esta tarea que no es trivial, no es una elección simple para las fuerzas de la centro izquierda, esta es una elección que tiene desafíos grandes y yo creo que ella tiene la estatura, tiene la consistencia para poder encararla”, argumentó el exministro.