Presidentas del PS y el Frente Amplio protagonizan discusión por nombramiento del Servel

A las 9.30 horas de este lunes, los timoneles de los distintos partidos de la alianza de gobierno llegaron hasta la sede del Partido Socialista, en el centro de Santiago, para sostener su reunión semanal. Uno de los temas que se puso sobre la mesa fue el nombramiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), un asunto que ha mantenido tensionado al oficialismo, en consideración de que hay dos cupos disponibles para disputar.

En febrero culminó el mandato el actual consejero y presidente del organismo, Andrés Tagle (ligado a la UDI). A él se suma el caso de Alfredo Joignant (cientista político vinculado al PS), cuyo mandato expiró en febrero de 2023, pero que ha continuado en funciones debido a una cláusula legal que extiende su permanencia hasta que esté nombrado su reemplazante.

Ante estas dos vacantes, una de las cuales debiera otorgarse a la UDI y la otra al oficialismo, el Presidente Gabriel Boric está decidido a entregar este segundo asiento al Frente Amplio (FA), rompiendo la lógica binominal presente en varios servicios del Estado. Y la carta que corre con más ventaja es la excomisionada Antonia Rivas (FA).

Foto: Andres Perez

En ese entendido, en la reunión la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo a los demás timoneles que no entendía por qué La Moneda considera al Frente Amplio en esta carrera y no a ellos, e hizo ver que no se está tomando en cuenta el peso que tienen los socialistas en el Senado, con una bancada de siete integrantes.

La timonel hacía referencia a que el nombre que proponga La Moneda tendrá que ser ratificado por la Cámara Alta, en que los socialistas tienen una bancada de siete senadores, mientras que el Frente Amplio solo tiene un representante: Juan Ignacio Latorre. Y hasta ahora la carta promovida por los socialistas era el abogado Héctor Valladares.

Ante el comentario, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, tomó la palabra. La exdelegada presidencial de la Región Metropolitana le solicitó a Vodanovic que no le reclame a ella, sino al Ejecutivo y le enfatizó que ellos están en su legítimo derecho de anhelar llegar al Servel.

20/01/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Mario Tellez / La Tercera

Todo este intercambio fue delante de los ojos atentos de los demás dirigentes que estuvieron presentes en la cita: Lautaro Carmona (Partido Comunista), Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal), Leonardo Cubillos (Partido Radical), el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y el vicepresidente del Partido Por la Democracia (PPD), Cristóbal Barra.

Consultada por este medio, la senadora Vodanovic sostuvo que “como PS hemos señalado al gobierno antes y ahora, a la ministra (Macarena) Lobos, nuestro interés en continuar representados en el Servel. La designación debe ser ratificada en el Senado, por lo cual es allí donde está la decisión”.

Por su parte, el jefe de la bancada socialista, Juan Luis Castro, complementó que “el Senado deberá pronunciarse, pero para el comité PS la representación en el Consejo Directivo Servel la esperamos para el mundo socialista, que es el sector del consejero saliente y de la bancada más numerosa del oficialismo”.

14/11/2024 JUAN LUIS CASTRO JUNTO A PAULINA VODANOVIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Más allá del nombramiento, en la reunión de partidos otros también aprovecharon de marcar puntos. El diputado Mulet, quien es el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, planteó su preocupación ante el avance de la reforma al sistema político.

Este lunes la Comisión de Constitución del Senado debatió la reforma al sistema político y electoral, y a la discusión asistió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió y aclaró la enmiendas que presentó el gobierno, especialmente, en lo relativo a la eliminación del umbral del 5% a nivel nacional para tener representación.

Sumado a eso, un comentario generalizado entre los dirigentes fue que existe preocupación por las filtraciones de investigaciones en curso desde la Fiscalía. Esto a raíz de los chats entre Irací Hassler y Karol Cariola que publicó La Tercera el viernes por la noche, en que ambas criticaban al gobierno y al Presidente Gabriel Boric.

La prueba de fuego de Macarena Lobos

El nombramiento del sucesor de Joignant en el Servel se ha convertido en el primer test político que enfrenta la nueva titular de la Segpres, Macarena Lobos, quien fue ratificada hace una semana en el cargo, tras el éxodo al Ministerio del Interior de Álvaro Elizalde.

Lobos, a diferencia del resto de integrantes del comité político -Elizalde, Antonia Orellana, Jeannette Jara, Aisén Etcheverry y Mario Marcel- no está ligada a ninguna colectividad del oficialismo. De hecho, era cercana a la DC.

En ese contexto, Lobos tendrá que administrar el fuerte tironeo que se dará entre el FA y el PS por el estratégico cargo que dejó Joignant. Por ejemplo, tal como se indicó, Paulina Vodanovic ya le notificó su intención de mantener el escaño.

Toda la polémica solo aumentará cuando La Moneda ingrese esta semana los dos nombres que restan para llenar la nómina del Servicio Electoral. Esta definición ya fue planteada entre los ministros del comité político que se reúnen cada lunes en La Moneda.