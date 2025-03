Los chats de Karol Cariola: gestiones para amigos, contratos en Santiago y duras críticas al gobierno

No han sido días fáciles para la tercera autoridad de la República, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC). Y es que en una “lamentable coincidencia”, como ha sido calificado por el equipo de investigadores, el mismo día que dio a luz a su primer hijo, el 3 de marzo, un equipo de la Brigada Anticorrupción de la PDI irrumpió en su residencia –un departamento en Providencia-, con una orden de allanamiento en mano. Durante esa jornada se dirigió en contra de la congresista, por primera vez, una pesquisa que la transformó en imputada en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias que se había abierto semanas atrás, secretamente, por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

El caso ha generado un amplio impacto, ya que no sólo posee ribetes judiciales, sino también políticos. Y es que la vinculación de Cariola a un presunto tráfico de influencias, debido a gestiones que realizó -vía chats- con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) para ayudar con una patente a un amigo chino, determinaron la presentación de una moción de censura en su contra.

De este intento de sacarla de la mesa de la Cámara salió airosa. Con su hijo de sólo ocho días de vida en brazos, alzó el puño izquierdo y celebró el rechazo de la maniobra del Partido Social Cristiano por marginarla como presidenta de la Cámara.

En los últimos días, la diputada PC fichó al penalista Juan Carlos Manríquez, anunció acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su entorno acusó “violencia obstétrica” -ya que la PDI fue a incautar su celular en el hospital donde fue su parto-, y no temió señalar que estaba siendo víctima de una campaña de “desprestigio y asesinato” de su imagen pública.

Y es que algo que valoran quienes la conocen es su capacidad para afrontar comunicacionalmente diversas crisis que la han afectado a ella, a su partido y también a su entrañable amiga y compañera Irací Hassler. A esta última la asesoró durante la crisis por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella y fue quien movió apoyos internos del Partido Comunista y externos de otras colectividades oficialistas. Así se desprende de los chats que fueron recuperados por la PDI desde el teléfono de la exalcaldesa y que habían sido borrados.

En el marco de la búsqueda de palabras clave como “Sierra Bella”, la PDI encontró intercambios entre Cariola y Hassler que estaban eliminados del celular Samsung de la exjefa comunal, pero que por el sistema forense de la policía civil, “Cellebrite Reader”, fueron rescatados y forman parte hoy del informe 487 elaborado por un equipo multidisciplinario de la Brigada Anticorrupción.

Fue ese informe el que llevó al fiscal Cooper a pedir al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la orden de entrada y registro e incautación del celular de Cariola.

A inicios de esta semana, el abogado Manríquez ingresó un recurso para anular el allanamiento, argumentando graves desprolijidades en el informe de los detectives, además de las vulneraciones ya antes mencionadas a una mujer que estaba en pleno trabajo de parto.

Sin embargo, en la audiencia en que se debía discutir el tema, el defensor desistió de “esta pelea” con el Ministerio Público y se focalizó en una situación que tenía aún mayor interés por parte de la congresista: que el tribunal ordenara que todas sus conversaciones personales y políticas fueran protegidas.

El juez Mario Cayul dio lugar a la petición y en las próximas horas el abogado de Cariola podrá eliminar, en acuerdo con el fiscal Cooper, todos aquellos chats e imágenes que no sean de relevancia para los delitos de corrupción que se investigan.

Lo que no contaba, eso sí, la propia Cariola es que en el informe 487 de los policías anticorrupción están registrados una serie de intercambios que no sólo dan cuenta de sus gestiones ante Hassler para ayudar a algunos amigos, dos de nacionalidad china -según los reportes policiales- y que han sido profusamente difundidos esta semana, sino también peticiones para que la Municipalidad de Santiago contratara a sus asesores.

Junto con esto, y a modo de contexto, la PDI registró duras críticas que ambas militantes comunistas intercambian sobre el gobierno de Gabriel Boric, quien esta semana dio un irrestricto apoyo a la parlamentaria.

Contrato a sus asesores más estrechos

Para poder graficar cuál era el tipo de relación que tenía la diputada Cariola (KC) con la entonces alcaldesa Hassler (IH), y su ascendencia sobre ella, los detectives rescataron chats entre ambas donde la congresista le pide a la edil contratar a miembros del equipo de asesores y territoriales de su diputación en la Municipalidad de Santiago.

Fiscalía indaga conversaciones entre la entonces alcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola. (Foto archivo / Aton)

7 de enero de 2022

KC: Oye, además te quiero proponer a Jaime... Jaime es un soldado, una persona muy, pero muy comprometida. Ha aprendido mucho en mi equipo. Tiene un problema, y es que tiene poca iniciativa propia. Eso le cuesta. Pero cuando lo mandan y le dicen qué hacer, es capaz de hacerlo todo por eso. Es leal y muy preparado en los temas de vivienda.

KC: X si te interesa. En mi equipo ya cumplió un ciclo y creo que dio todo lo que podía, me gustaría que pudiera crecer.

IH: Perfecto, ¿crees que podría ser territorial de la Dideco?

KC: Yo creo que sería un buen territorial.

KC: ¿Cuánto les pagan a los territoriales?

IH: 1,5 bruto, me parece

KC: Xq lo que no me gustaría es que le bajaran sus ingresos. De lo contrario sería un retroceso.

IH: Síi, claro.

KC: Aaah, buenísimo. Yo le pago como 800.000 líquido a Jaime, es mi territorial más antiguo.

IH: Ya, súper

KC: Voy a hablar con él.

IH: Bakán, yo feliz de traerlo.

En roles que son calificado por los investigadores como estratégicos y de reorganización de equipos, por quienes analizaron las conversaciones borradas, la diputada le propone a la entonces jefa comunal que integrantes de su equipo pasen a trabajar en Santiago. Y lo logra. “Jaime” a quien se refieren en el chat, es Jaime Torres Espinoza, quien -finalmente- se incorporó en la municipalidad “a contrata” en marzo de 2022, dos meses después del intercambio.

Lo mismo ocurrió, según los hallazgos de la PDI, con otros asesores de Cariola, como sus administrativas del equipo legislativo Romina Canales, Macarena Godínez y Pía Belén Medina. Todas pasaron a contrata en Santiago como profesionales en grados 8 y 9.

Sebastián Cisternas/Aton Chile

Esquirlas de los indultos

Una de las situaciones más delicadas que se extrajeron del celular de Hassler y que están en el informe que da origen al allanamiento de la PDI a Cariola son sus cuestionamientos al gobierno de Gabriel Boric, sus asesores y hasta el mismo Mandatario.

Para registrarlos en el análisis, los policías explican que dichos intercambios prueban la extrema confianza y amistad, una situación que debe ser demostrada al momento de configurar delitos del tipo de tráfico de influencias que se indagan en este caso.

Reproducción de los chats entre Hassler y Cariola.

Los cuestionamientos se dan el mismo día en que Boric dio curso a polémicos indultos a 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, el 30 de diciembre de 2022, y que luego le valieron la salida a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

30-12-2022

KC: Descansa.

KC: También lo necesitas.

KC: No llegues al extremo que he llegado yo.

KC: Que ya no puedo más.

KC: Toma medidas antes.

KC: Si puedes.

IH: Aay, querida.

IH: Eres muy fuerte.

IH: No sé cómo logras ser tan potente.

IH: A mí esto me ha costado mucho y es tanto menos tiempo de ataques, odios y responsabilidades.

IH: Y sales siempre con fuerza, logrando todo.

IH: Con alegría, con entereza, claridad.

IH: Has trabajado mucho y ya tienes un reconocimiento indudable.

IH: Tienes que parar un momento.

KC: Bueno, ¡¡¡no sé si es tan así!! Ahora veo todo un poco más oscuro. Pero si para afuera se ve como dices, al menos me da un respiro.

IH: Y estar orgullosa de lo que has hecho.

IH: Has dejado ya huellas en este país.

IH: Eres seca, Karito.

KC: Estoy muy decepcionada del proyecto político.

IH: A mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo, pq eso cuesta mucho empujarlo.

IH: Y lamento mucho no poder quizá transmitirte esa misma fuerza y apoyo, creo q por lo difícil q me es sobrevivir en este espacio.

IH: Pero quiero que sepas que cuentas conmigo.

IH: Pucha, sí... está todo tan difícil y desdibujado.

IH: Creo q todos tratando de responder en la coyuntura sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno.

KC: Lo sé y lo valoro mucho.

KC: Este gobierno es lo peor que nos ha pasado.

IH: Me da tanta lata q se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro q salió mucho después ya tiene su reforma tributaria lista, acá no se ha logrado prácticamente nada.

KC: Puros costos. Para que otros se den gustitos.

IH: Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno.

KC: El P es una mierda de ser humano.

IH: Ahora todo es desangrandl (sic).

KC: Obvio.

KC: Ahora será puro costo.

KC: Algo que es tan justo.

IH: Ohhh, ¿tanto así piensas?

KC: Síi.

KC: Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente.

IH: Yo trato de tenerle algo de fe, pero cuesta.

KC: Los encuentro asquerosos.

IH: Te tengo q contar mi conversa del otro día, me reuní con Camila y Matías.

KC: Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos.

IH: Sí, hay harto de eso, es verdad.

IH: Saben cómo hacerla pa salvarse solos.

KC: Uffff.

KC: Me la imagino.

KC: Un par de entreguistas.

KC: Sin principios.

IH: Sí, me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo. Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al Presidente, a ene cosas light de imágenes q no te justifican el estar aquí.

KC: 😓

KC: Asqueroso.

KC: Matías es un cuico culiao.

KC: Sin experiencia política.

KC: Dirigiendo un país.

En interpretación de la PDI, plasmada en su informe, “P” es el Presidente Gabriel Boric; “Camila”, la vocera de gobierno y también militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, y “Matías”, el entonces jefe de gabinete de Boric, el abogado Matías Meza-Lopehandía.