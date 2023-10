Expertos piden 14 horas más para ingresar enmiendas: no habrá acuerdo integral y bloques llegarán a entendimientos parciales

“Consejera Araya venga a acompañarme al podio”, comentó en broma el comisionado Jaime Arancibia (Ind.-RN), quien se preparaba para dar un punto de prensa e informar en términos generales sobre los avances en las negociaciones entre los comisionados por las enmiendas para modificar el texto del Consejo. “No, gracias, si hay acuerdo, feliz me sumo”, contestó de vuelta la consejera comunista Karen Araya, quien justo iba pasando por los pilares del Senado en Santiago.

El diálogo ocurrió mientras en el tercer piso del Senado, en la sala número tres, el grupo de ocho comisionados -Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI), Carlos Frontaura (Ind.-republicano), Verónica Undurraga (Ind.-PPD), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Alejandra Krauss (DC)- reanudaba las gestiones para llegar a un acuerdo para modificar las normas del borrador de los consejeros.

Esta última mesa negociadora se constituyó a las 17.30 del lunes y ese primer día funcionó hasta las 22.30. Este martes el grupo de expertos retomó el diálogo pasadas las 9.30 de la mañana y, al cierre de esta edición, seguía haciendo gestiones de último minuto para llegar a entendimiento entre la izquierda y la derecha.

Esta jornada se despejaron algunos puntos. Lo primero es que no habrá un acuerdo transversal e integral. Este era el escenario ideal para el oficialismo, pero a su vez era el más imposible, según reconocen comisionados tanto de izquierda como de derecha.

Esto significa que, al menos hasta el cierre de esta edición, las enmiendas que se ingresen con el patrocinio de ambos bloques solo serán parciales, de carácter más técnico que político y en temas bien específicos. Fuentes de la Comisión Experta comentan que sus alcances serían exclusivamente en temas de principios, derechos civiles y normas sobre asuntos orgánicos. Por el momento se descarta algún acuerdo para modificar la regulación de los derechos sociales que despachó el Consejo.

Debido a lo estrecho de los tiempos, durante la tarde de esta jornada la Comisión Experta dio la unanimidad para pedir más tiempo y correr el plazo para ingresar las enmiendas. El tiempo terminaba a las 23.59 de este martes y se corrió para las 14.00 del miércoles. De esta manera, los comisionados votarán las indicaciones en un solo día, es decir, el jueves.

La negociación de la mesa de ocho expertos se ha dado en estricta reserva. Sus integrantes evitan el contacto con la prensa y no han querido adelantar el contenido de esas gestiones. Pese a eso, algunos comisionados del oficialismo durante la mañana de este martes se encargaron de comentar el resultado más probable de estas tratativas.

“Podría decir que, en general, la disposición es a llegar a acuerdos más bien de carácter técnico, a corregir errores técnicos, y no necesariamente acoger algunas de las posturas que son políticamente más relevantes”, afirmó la comisionada socialista Catalina Lagos.

Lo mismo fue aclarado por el experto Domingo Lovera (RD): “Probablemente, como lo he dicho en otras ocasiones, terminemos decantando por algunas observaciones de carácter menor, muy precisas. Quizás cuestiones de coherencia, hasta de estilo, en lo que nos ayude más la secretaría y que no podamos, si es que no existe ese acuerdo transversal, abordar las cuestiones que son más cruciales para el proceso”.

Las recriminaciones en privado entre ambas fuerzas vienen de lado y lado. Tanto la izquierda como la derecha se reprochan estar amarrados ya sea al texto del Consejo o al anteproyecto de la Comisión Experta. Chile Vamos afirma haber tenido real voluntad y apertura para buscar puntos medios en las normas en pugna, pero la izquierda responde devuelta diciendo que eso no lo han visto “en los temas que más duelen”.

Mientras ambos bloques están enfrascados en estos nudos, desde afuera del proceso constitucional llegó un llamado de atención. “Señalan, de manera obstruccionista, que solo negociarán en bloque y solo si se alcanzan consensos con altas mayorías entre los expertos de izquierda. Ello otorgaría un incomprensible poder de veto tanto a las izquierdas más extremas, como a algunas demandas identitarias”, comentó Amarillos en un comunicado.

Pero también le mandaron un recado a la derecha: “Aun cuando la derecha se ha abierto a generar acuerdos con la centroizquierda (...), sigue aferrada a que el triunfo electoral la legitima para limitar o zanjar debates valóricos o de políticas públicas que son materia de ley y no de una Carta Fundamental. Esta rigidez puede cerrar las puertas a una aprobación de la Constitución”.

Un comisionado de la oposición comentó que si bien los acuerdos solo serán parciales, eso no quita que “impliquen un avance”. En la misma línea agregó: “Está claro que no lograremos subir oficialmente a la centroizquierda por el ‘A favor’, pero al menos podremos tener un texto que sea un poco mejor que el despachado por el Consejo”.

La derecha quiere evitar la comisión mixta

Lo cierto es que Chile Vamos se ha movido en sintonía con los republicanos. En esta fase la presencia del Partido Republicano se ha dado de manera formal con el comisionado Frontaura y su asesor Patricio Cuevas. Sin embargo, por detrás el tema ha sido monitoreado de cerca por el consejero Luis Silva y sobre todo por el control y revisión del jefe de asesores, Jorge Barrera. “Nos preguntan todo”, comentan en la colectividad que lidera Arturo Squella.

Los republicanos se han encargado de marcar constantemente su presencia y mandar recados a los comisionados. Este martes el consejero republicano Antonio Barchiesi no perdió la oportunidad de volver a hacerlo. “Yo voy a votar a favor, y en ese marco espero que la Comisión Experta no haga cambios sustantivos a la decisiones que tomó en Consejo, decisiones que fueron en el marco de avanzar hacia una propuesta profundamente ciudadana”, afirmó Barchiesi.

El objetivo de que la derecha se mantenga unida y en sintonía es asegurar los 3/5 del pleno del Consejo para aprobar las enmiendas una vez que sean despachadas por la Comisión Experta. De hecho, esto es comentado por la izquierda como una piedra de tope para llegar a acuerdos con Chile Vamos. El oficialismo reclama que la derecha tradicional comparte algunas observaciones de la izquierda, pero aclaran que no son viables al ser temas que republicanos no aceptará.

Dado que los 3/5 estarían asegurados, en la derecha comentan que todo indica que se podría evitar la comisión mixta. Esta es la instancia que se convocará para resolver todos los temas que no se aprueben por 3/5 ni se rechacen por los 2/3 del Consejo. Si logran su cometido de evitar la comisión, podrían dar una señal de aparente armonía entre la voluntad de los consejeros y la opinión de los expertos.

Pese a que fuentes de la derecha, al cierre de esta nota, descartaban acuerdos en derechos sociales, durante la jornada de este martes comentan que hubo conversaciones para explorar la opción de agregar elementos de solidaridad en salud y seguridad social.

Además la oposición sigue analizando qué hacer con la regulación del derecho a la vida. Mientras republicanos ya dijo que “no transarán” cambiar el inciso que establece que la ley protegerá la “vida de quien está por nacer” y que Chile Vamos se inclina por volver a la frase “del que está por nacer”, todo indica que se optaría por una redacción alternativa que se estaba conversando entre Chile Vamos y republicanos.

A pesar de que la derecha ha optado por la unidad en sus enmiendas, fuentes de Chile Vamos comentan que en los oficios en los cuales ingresarán sus enmiendas vendrán algunas indicaciones que tendrán el patrocinio de la UDI, RN y Evópoli, pero no tendrán el apoyo de Frontaura. Esto debido a que son temas que republicanos “aún mantiene en reflexión” y por lo tanto no estarán comprometidos sus votos.