Expresidenta Bachelet: “Para los 30 años del golpe de Estado había partidos que lo condenaban y hoy ya no lo hacen”

A pocos meses de conmemorar los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la expresidenta Michelle Bachelet, señaló que consecuencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet, “sin verdad y sin justicia es difícil que haya reconciliación”.

De esta manera, en el tercer capítulo del ciclo especial de entrevistas a 50 años del Golpe de Estado de Mesa Central, la exmandataria mencionó que le “preocupa” que “haya gente que justifique el golpe de Estado y le reste valor a la democracia”.

Es por ello que criticó que “la política hoy está muy toxica” y explicó que esto se da por “el lenguaje que se utiliza, la descalificación permanente y la falta de sentido y mirada de Estado. Estas son cosas que no solo los presidentes de la república deberían tener, sino también los parlamentarios”.

Además, puntualizó que “para los 30 años había partidos que condenaban el golpe y que hoy no lo hacen“.

“No dicen que la democracia es un valor fundamental, -la democracia no es perfecta, sabemos que tiene mil pifias, pero es el mejor régimen político posible-; sino que hablan de que no hubo violaciones a los derechos humanos. Hay sectores que no reconocen ni los crímenes de lesa humanidad y dicen que es mentira”, agregó la exmandataria.

Gobierno de Salvador Allende

Respecto a lo que fue el mandato del expresidente Salvador Allende, Michelle Bachelet sostuvo que “la impresión que tengo es que él de verdad hubiera querido hacer esas transformaciones sociales que eran indispensables en el país por el altísimo nivel de pobreza, miseria, de una manera llamémosle ‘pacífica’”.

Sin embargo expresó que “lamentablemente, la coalición no estuvo a la altura. No estuvo a la altura con lo que magnificaba los desacuerdos”.

“Allende trató de manera muy seria y comprometida hacer todo lo posible, pero a veces los milagros no son posibles. Quisiera pensar que fue un fallo de la política y que la política tiene la obligación de buscar todas las formas para evitar quiebres institucionales”, agregó.