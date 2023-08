Expresidente Frei: “Tenemos que aprender a dialogar y eso es responsabilidad de la clase política”

Cerca de cumplir los 50 años del golpe de Estado que vivió Chile, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señaló sobre la dictadura de Augusto Pinochet que, “si queremos imponer una versión oficial, no nos vamos a poner nunca de acuerdo”.

De esta manera, en el primer capítulo del ciclo especial de entrevistas a 50 años del Golpe de Estado de Mesa Central, el exmandatario sostuvo que “lo importante es reflexionar para que no vuelvan a ocurrir estos sucesos y me pregunto, ¿hoy día estamos haciendo eso?”

“Si una persona emite una opinión, todo el mundo la descalifica y eso es contrario a la reflexión que necesitamos hacer como país, así como para poder ponernos en alguna cosa de acuerdo y surgir hacia el futuro, sino vamos a estar condenados a esta pequeña pelea permanente que es complicada”, puntualizó.

En ese sentido, explicó que “todas estas peleas terminan en desprestigio de la clase política y con el Parlamento en el peor lugar de la opinión publica y si un país no tiene una clase política que es respetada por la ciudadanía, los países no avanzan. Los países necesitan tener visiones y políticas de Estado de largo plazo de largo para no llevarnos todo el día discutiendo de la coyuntura del día y sacándonos insultos”.

Es por eso mismo que Frei hizo un llamado a “aprender a dialogar, negociar y acordar”, así como “lo está haciendo el gobierno ahora y el ministro Mario Marcel”.

“Tenemos que aprender a dialogar, eso es responsabilidad de la clase política y de todas las instituciones para que den el ejemplo”, agregó el ex jefe de Estado.

Punta Peuco

Respecto a la existencia del Penal Punta Peuco, que albergaba a detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura de Pinochet, Frei criticó a los gobiernos que vinieron después.

Es por ello que manifestó que “todos los gobiernos después del mío dijeron que iban a cerrar Punta Peuco, y ahí está”.

“No defendí a Pinochet”

Por otra parte, el expresidente Frei descartó que haya defendido a Augusto Pinochet a raíz de su detención en Londres en octubre de 1998.

En ese sentido, sobre el arresto Pinochet señaló que pensaba “se abría una situación compleja que podía durar mucho tiempo”, sin embargo recalcó que “inmediatamente me contacté con Carlos Figueroa (ministro del Interior de Frei) y ahí empezamos a intercambiar opiniones. Ya me tenían algunos documentos y esa misma noche tomé una decisión que no la cambiamos nunca durante los casi 15 meses que estuvo fuera de Chile”.

Durante ese proceso, el exmandatario asumió la postura de traer de vuelta a Chile a Augusto Pinochet para evitar que fuera juzgado en España.

“Yo no defendí a Pinochet, yo defendí a la soberanía de Chile”, puntualizó respecto a las críticas que han existido de esa decisión.

Además, explicó que “no había ninguna institución en el mundo, ningún país podía renunciar a su justicia y sus tribunales. En ese momento recién se estaba formando, a petición de Naciones Unidas, el Corte Penal Internacional y nosotros firmamos esa Corte, a fines del ‘98″.