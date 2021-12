Expresidenta Michelle Bachelet llegaría a Chile a las 9:50 horas de este domingo

A las 9:50 horas de este domingo 12 de diciembre se prevé que aterrice en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez el avión en el que viaja la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta Michelle Bachelet.

Desde hace varios días existían rumores sobre un eventual viaje que realizaría la otrora mandataria, situación que se concretaría antes de la segunda vuelta presidencial. Aquello fue ratificado a mitad de semana por miembros del Partido Socialista, aunque no se sabía con certeza la fecha y hora exacta de su arribo.

Eso, hasta hoy, cuando la usuaria de Twitter @patitulindu publicó una selfie desde la cabina de la aeronave en la que posa junto a Bachelet, manifestando: “No los quiero emocionar, pero la Soa Bachelet va en nuestro vuelo. No me creen??? @gabrielboric allá vamos!!!”.

Hasta el momento, se desconoce si la expresidenta manifestará su público apoyo al abanderado por Apruebo Dignidad, aunque si lo hiciera, podría enfrentar críticas debido al cargo que actualmente detenta. Pese a ello la Fundación Horizonte Ciudadano -creada por la expresidenta en 2018- oficializó su apoyo “sin ambigüedades” a la candidatura del parlamentario magallánico, la cual fue firmada por la presidenta del directorio, la exsubsecretaria de Fuerzas Armadas del segundo gobierno de Bachelet, Paulina Vodanovic; y los directores Ana Lya Uriarte -quien fue jefa de gabinete de la exmandataria-, Claudio Castillo y Javier Altamirano, y se convirtió en el primer gesto desde el entorno de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU al candidato de Apruebo Dignidad..

Cabe recordar que mediante un comunicado, la institución aseguró que “la experiencia internacional nos ha enseñado lo perjudicial que puede ser un gobierno que se aleja de los compromisos con la dignidad y los derechos de las personas, de los consensos internacionales y de la evidencia científica. Planteamientos que cuestionan avances para las mujeres, diversidades y disidencias, para las libertades individuales y derechos sociales, que relativizan el cambio climático, que conciben la salud como un bien de consumo, y una larga listado de retrocesos, nos imponen, como Fundación, la obligación de manifestarnos sin ambigüedades a favor de la candidatura de Gabriel Boric Font”.

“Ponemos nuestro trabajo a disposición de la única alternativa que ofrece garantías para concluir el proceso constituyente, el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, los avances en equidad de género, el reconocimiento a nuestra diversidad y la acción ante la emergencia climática”, señalaron, argumentando “nuestros estatutos, nuestras trayectorias y los valores que nos inspiran, nos impiden la neutralidad en la disyuntiva política actual. En la elección presidencial chilena están en riesgo, ya sea por retroceso o por detención de avances, prácticamente todos los ámbitos del desarrollo humano que determinan nuestros compromisos y orientan nuestro quehacer”, concluye el escrito.