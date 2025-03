FA avanza con Winter como opción presidencial en medio de cuestionamientos a la directiva

A solo horas del inicio del comité central del Frente Amplio, su máxima instancia de decisión partidaria -que espera resolver a quién nominarán para la elección presidencial-, entre la militancia se ha hecho presente un cuestionamiento a la mesa, que encabeza Constanza Martínez, y a algunos de los principales liderazgos de la colectividad.

Lo que se critica de la directiva, que se ha expresado entre integrantes del comité central y en grupos de WhatsApp de la militancia, es que no hubo una estrategia clara de cara a la definición presidencial del partido. Si bien se han desarrollado “diálogos presidenciales” en regiones para que la militancia se pudiera expresarse, y es algo que se valora dentro de partido, distintas fuentes reclaman que no existe un diseño claro en caso de que los nombres que se han barajado dijeran que no están dispuestos a competir.

Así, hacen ver que hubo tiempo para resolverlo, puesto que en noviembre del año pasado el comité central mandató que se debía encontrar una carta presidencial.

La directiva de Martínez apostó por acercarse a las eventuales cartas presidenciales de la colectividad -Tomás Vodanovic, el diputado Gonzalo Winter y la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez- durante las últimas semanas, antes del comité central de este fin de semana. Esto con el objetivo de evaluar su disponibilidad a competir en las primarias del oficialismo.

Sin embargo, según reconocen en la propia mesa, con el alcalde de Maipú se ha hecho un esfuerzo especial, en consideración de la alta aprobación que tiene su gestión en el municipio, que permitiría llegar con un candidato extremadamente competitivo a la primaria.

Foto: Andres Perez

Por lo mismo, tras el “no” definitivo de Vodanovic, que dio a conocer el miércoles La Tercera, hoy en el partido se levantan cuestionamientos a la directiva por dejar a las demás cartas como “el plan B”, puesto que, creen, se complejiza aún más la posibilidad de convencer a otros personeros, como el diputado Winter, quien rápidamente se convirtió en el nombre más mencionado al interior del partido de cara a la presidencial.

“Gonzalo Winter podría ser nuestro candidato presidencial perfectamente”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre. Sumado a eso, este jueves el diputado fue proclamado como candidato presidencial por el comité político regional de La Araucanía del Frente Amplio.

Con Winter sobre la mesa, en el partido se han levantado críticas a las vocerías de la dirección. “Hemos estado conversando con todos los liderazgos del partido. Tomás es un liderazgo importante, pero también estamos en diálogo con Gonzalo Winter y Beatriz Sánchez”, dijo Martínez a Radio Pauta este martes. Declaraciones como esa no han caído bien, puesto que, creen en el partido, dejaron ver que el alcalde de Maipú era la prioridad.

20/01/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Mario Tellez / La Tercera

En el Frente Amplio también se levantaron cuestionamientos hacia el diputado Diego Ibáñez por plantear -en T13- que “el alcalde de Maipú podría ayudar mucho más a los vecinos siendo presidente”. También contra el senador Latorre, cuando, en entrevista con La Tercera, reconoció que “Bachelet (PS) es la única que logra unidad transversal del progresismo”.

Sin embargo, desde la directiva descartan que haya posicionado a Vodanovic como un “plan A” y aseguran que ellos continúan trabajando en “todos los escenarios”. Pero sí reconocen que él logró imponerse como la “carta más vistosa” gracias a su gestión en Maipú y valoración ciudadana. Además, hacen presente que, pese a su negativa, de todas formas el jefe comunal podría ser nominado, si el comité central así lo decide, y él tendría que responder ante esa instancia.

Además, destacan que el partido ha llevado un intenso despliegue para avanzar en la discusión presidencial. Un proceso que culminará el 22 y 23 de marzo, con encuentros programáticos a lo largo del país. En esas instancias se analizarán temas como el balance del gobierno, las problemáticas a las que habría que responder en un ciclo de continuidad, entre otras.

Con Vodanovic descartado, el Frente Amplio tiene otro problema: Winter, quien es integrante del comité central, tampoco está completamente convencido de asumir el desafío, según cuentan en el partido. El factor que más le pesa a la hora de tomar una decisión es que a fines del año pasado tuvo a su primer hijo. De todas formas, en la tienda destacan que su “sentido de militancia” es mayor que el del alcalde de Maipú, por lo que obtener un “sí” de él sería posible.

Sumado a eso, hay otro factor que favorece una respuesta positiva de Winter: su cercanía con Martínez. Ella se desempeñó como su jefa de gabinete en 2017 y son del mismo lote, Desbordar lo posible. Por lo mismo, en el partido creen que para el diputado sería complejo decir que no a la timonel y hacerla quedar en una posición compleja frente a la militancia.

En vista de que se llegará “en blanco” al comité central, desde ya hay dirigentes que advierten que la decisión podría no tomarse este sábado, y que es perfectamente posible que el mismo comité decida postergar el asunto. En la colectividad transmiten que los comunistas aplazaron su comité central una semana, y será el 22 de marzo, mientras que el Partido Por la Democracia (PPD) recién proclamaría a su candidata, Carolina Tohá, el 12 de abril. El PS, en tanto, tomaría una decisión recién a fines de marzo o comienzos de abril.

El rol que ha tenido ese último partido en la discusión presidencial también es algo que en el Frente Amplio ven con recelo. En la colectividad reconocen que los socialistas lograron hacer que, a través de Bachelet, el debate girara en torno a ellos durante todo el verano. En esa línea, también hay una crítica a la directiva de Martínez por no lograr imponer el peso del partido que hoy gobierna.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En ese sentido, hay militantes que sugieren que el partido debió insistir en pedir una salida ordenada de ministros -en caso de que Jeannette Jara también asuma una carrera presidencial, por el PC-, y evitar dar trato especial a Tohá, quien dejó La Moneda sola, con una ceremonia en que ella fue la estrella. Algunos incluso sugieren que la colectividad pudo promover la idea de que salieran otros rostros del gobierno para potenciar a las eventuales cartas presidenciales.