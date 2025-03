El portazo final de Tomás Vodanovic a Tohá, Jackson, Bachelet y Boric para ser el abanderado del FA

El peso sobre los hombros de Tomás Vodanovic se ha hecho sentir. De cara al comité central que el Frente Amplio (FA) tendrá este sábado, en que se definirá la carta presidencial del partido, el alcalde de Maipú y militante de la colectividad ha recibido intensas presiones para que asuma una carrera por llegar a La Moneda luego de haber dicho que no varias veces.

Él ha aceptado encuentros con distintos personeros, ha respondido el teléfono, ha escuchado atentamente lo que le dicen, pero no se ha movido un centímetro de su postura: no tiene intenciones de ser candidato. Y planea reforzar el punto ante la militancia frenteamplista en el comité del sábado, en que tendrá una intervención.

Las presiones han provenido de los principales liderazgos del partido. Sin ir más lejos, el Presidente Gabriel Boric y el exministro Giorgio Jackson fueron algunos de los que se acercaron a él para abordar su postura de cara a los comicios.

De acuerdo a quienes conocieron esas conversaciones, el fundador de Revolución Democrática, quien vino a Chile por unas semanas para visitar a su familia y participar de actividades políticas, fue firme en insistir ante el jefe comunal que debiese cambiar de opinión y abrirse a competir en las primarias del oficialismo.

Javier Salvo/Aton Chile

Ayer, en entrevista con Radio Agricultura, Boric dijo que “las especulaciones sobre de qué fue esa conversación no va a lugar. El Frente Amplio ha dicho que va a tener un candidato presidencial, que esas definiciones se van a estar tomando durante las próximas semanas, no me corresponde a mí referirme a los procesos de los partidos”.

Este esfuerzo incluso ha escapado del Frente Amplio. Vodanovic también tuvo una conversación con Michelle Bachelet, luego de que ella hiciera público, a través de una declaración, que mantendría su negativa a competir por tercera vez. Según quienes supieron de ese diálogo, la expresidenta también lo instó a asumir una carrera presidencial.

En la declaración con que despejó dudas con respecto a sus intenciones, Bachelet dejó en claro que ella considera necesario encontrar nuevos liderazgos. “Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación. En nuestro sector hay personas muy valiosas y capacitadas que sabrán defender las demandas que el pueblo chileno anhela y merece”, planteó la semana pasada.

Foto: Marcelo Hernandez/Aton Chile

Pero eso no es todo. El alcalde de Maipú también conversó con Carolina Tohá, la abanderada del Partido Por la Democracia (PPD), la semana pasada. Las presidenciales fueron uno de los temas puestos sobre la mesa.

Con estos antecedentes, hoy el “no” de Vodanovic es más definitivo que nunca. “Tengo un compromiso de cuatro años que es inquebrantable, no sé cómo ser más categórico. No me voy a mover por ningún motivo”, dijo el alcalde en un punto de prensa en enero.

Winter el abanderado y el alcalde su jefe de campaña

En el Frente Amplio son conscientes de eso. Por lo mismo, en los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que el diputado Gonzalo Winter pueda ser nominado como el abanderado de la colectividad en el comité central de este fin de semana.

Él, uno de los rostros más emblemáticos del partido, ha dejado en suspenso si irá a la reelección como diputado por el distrito 10°. El factor que más le pesa a la hora de definir su futuro político es que el año pasado fue papá por primera vez.

Si finalmente Winter es nominado por el partido, una posibilidad que se ha puesto sobre la mesa es que Vodanovic asuma como jefe de campaña del actual diputado. Esto para reforzar su candidatura.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De todas formas, hay sectores del partido que tienen un diagnóstico negativo de la mesa que lidera Constanza Martínez. Esto, porque acusan que nunca se le hizo una petición formal a Vodanovic, con una propuesta concreta, sino que solo existieron diálogos informales.

Fuentes de la directiva, de hecho, transmiten que lo que hubo son varias conversaciones “uno a uno” con él, en las que se le solicitó que reconsidere la posibilidad de ser la carta del partido, en consideración de la alta aprobación ciudadana que tiene de acuerdo a distintos sondeos de opinión.

Como sea, Vodanovic ha dicho que no por varias razones: primero, porque tiene un compromiso con las personas que votaron por él en Maipú, porque no ha recibido un proyecto concreto para postularse y porque considera que no tiene la experiencia para asumir la Presidencia de la República.

El jefe comunal le ha reiterado esos argumentos en más de una ocasión a la presidenta del FA, a quien le ha dicho, según fuentes del partido, que tengan un relato común para el fin de semana durante el comité central.

Al alcalde, de acuerdo a las mismas versiones, le preocupa que la colectividad se vea desordenada y sin ninguna definición clara durante el encuentro. Además, a algunos en el FA les inquieta que la militancia le endose a él la responsabilidad de no tener un abanderado, cuando consideran que la mesa no hizo un buen trabajo en la materia.