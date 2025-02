Juan Ignacio Latorre (FA): “Bachelet es la única que logra unidad transversal del progresismo”

Por estos días el Frente Amplio se encuentra discutiendo con sus militantes cómo enfrentar las elecciones presidenciales. El próximo 15 y 16 de marzo se realizará el pleno del Comité Central, donde esperan proclamar a su abanderado.

Pese a que la idea es tener un candidato propio, lo cierto es que dentro del partido el apoyo a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (PS) va en aumento.

El único senador de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, aunque destaca nombres como los diputados Gonzalo Winter y Gael Yeomans como posibles cartas presidenciales, en esta entrevista explícita su preferencia por Bachelet.

¿El FA debería apoyar a Bachelet si decide ser candidata?

Me parece irresponsable plantear un apoyo oficial del partido a una eventual candidatura de la expresidenta Bachelet teniendo en cuenta que ella no ha manifestado todavía si está disponible o no. El FA ha definido que tiene que levantar una precandidatura para una primaria de todo el progresismo, ese es un escenario, y eso es lo que estamos discutiendo ahora.

El otro escenario es que acepte…

En ese escenario el FA tiene que hacer la pregunta explícita a sus espacios basales y a sus órganos deliberativos como el comité central, si es que la apoyaría. Y, en ese escenario, sí la deberíamos apoyar. Y creo, así muy intuitivamente, no tengo más información que la que uno recoge de distintas conversaciones, que sí habría apoyo del Frente Amplio.

Si se concreta eso, ¿sería con primarias?

Si ella dice que está disponible, si el PS la ratifica, y luego los distintos partidos del progresismo, del actual oficialismo, empiezan a proclamarla, habría que preguntarse si vale la pena ir a primaria a competir contra Vlado Mirosevic o Jaime Mulet. A priori, no hay que descartar ningún escenario, también habría que escuchar cuál sería la postura de la propia Presidenta Bachelet.

¿Por qué prefiere ese liderazgo en vez de uno propio del FA?

Sabemos que la unidad de la izquierda y de la centroizquierda es algo que hay que ir construyendo, que ese fiato no siempre ha sido fácil. Pero eso también requiere liderazgos que generen esa unidad y el nombre de Michelle Bachelet genera un apoyo transversal y una unidad transversal. Segundo, creo que es un nombre competitivo.

¿Y Tomás Vodanovic?

Obviamente el nombre de Tomás es muy atractivo, muy potente, competitivo también, pero conociendo a Tomás como compañero de militancia de varios años y habiéndolo escuchado atentamente en distintos espacios formales e informales, me parece que su postura es bien clara y no va a cambiar.

Si todos se cuadran con ella, ¿no devela falta de liderazgos nuevos?

Es una crítica legítima. Lo que nos jugamos en noviembre de este año es tan relevante que me parece que ese análisis sobre la renovación de liderazgo para quien va a presidir el proyecto no es tan relevante. Lo más relevante es cómo seguimos profundizando un camino de cambios, de reformas sociales, de desarrollo sostenible en Chile, versus la amenaza de la derecha y la ultraderecha populista.

¿Por qué cambió la visión crítica que tenían de Bachelet?

Surgimos como una crítica constructiva desde la izquierda a lo que fue el proyecto de la Nueva Mayoría y cómo, siendo bien interesante, termina entregando el gobierno a la derecha. Pero teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en Chile estos años y viendo el propio liderazgo de la Presidenta Bachelet una vez terminado su gobierno, y también el rol que ha jugado ella en este periodo con el Presidente Boric, donde ha sido muy generosa, ha tenido una grandeza y una solidaridad muy potente con el proyecto colectivo. Valoro mucho esa figura.

¿Qué opina de la figura de Carolina Tohá? Marca muy poco.

Me parece que es una muy buena carta, es un nombre que le ha puesto el hombro ahí al Ministerio del Interior. Si Carolina Tohá es la candidata del PPD, el FA tiene que plantear una candidatura propia y se verá en primarias quién gana.

¿Ve otra figura que pueda generar unidad? ¿Claudio Orrego?

No, lo mismo. Si Claudio Orrego termina siendo el candidato de algún partido, me parece que sí o sí tendría que enfrentarse en una primaria. Para ser sincero, Bachelet es la única que logra la unidad transversal del progresismo y toda la izquierda y centroizquierda. Por eso esa carta tendría que ganar ese liderazgo en primaria, a diferencia de Bachelet. Me parece que Bachelet no necesita una primaria para validarse como un liderazgo transversal que está por sobre todo el arco progresista.

¿Le complica si Daniel Jadue fuese candidato del PC?

No quiero aventurarme en decisiones que tiene que tomar el PC, pero Jadue me parece que era un buen candidato en 2021, así y todo perdió en su mejor momento con Boric en la primaria. Creo que no sería un candidato muy competitivo, no sería una buena carta. Ahora, lo que uno escucha de distintas conversaciones informales que tiene con parlamentarios del PC, no quiero decir que sea la opinión general de todo el PC, pero mirarían con muy buenos ojos una nueva candidatura de la Presidenta Bachelet.

¿Cómo se toma el inminente desafuero de la diputada Pérez?

Los delitos que se están investigando hoy son graves. Son delitos serios, de fraude al Fisco, caso de corrupción, que a estas alturas, un año y medio de investigación, valoro que se avance, aunque no está terminada y todavía no hay sentencias ni condenas.

A usted le costó el cargo ese caso…

Fue un caso muy complejo, muy difícil, pero no me arrepiento de las medidas que tomamos. A pesar de todas las dificultades, errores comunicacionales al inicio, me parece que tomamos decisiones drásticas. Expulsar a los involucrados, suspender en su momento a la diputada Pérez, querellarnos como partido, me parece que es lo que había que hacer.

¿Pero se arrepiente del punto de prensa con Catalina Pérez? ¿Eso lo coordinó con usted?

Sí, de las cosas que me arrepiento es de ese punto de prensa, y de haberme expuesto mucho comunicacionalmente, sobre todo en la etapa inicial sin tener todos los antecedentes que hay hoy en día.

¿Tenía conocimiento de que la diputada había informado del caso a Miguel Crispi en Cerro Castillo?

No, yo eso me enteré después, no en el momento.

¿Y cómo evalúa el manejo de Crispi? Teniendo en cuenta esa conversación...

Es que no tengo mayores antecedentes de lo que fue esa reunión, más allá de lo que han dicho ambos.