Factor Matthei, ofensiva contra republicanos y el diseño parlamentario: los cálculos de Chile Vamos tras las elecciones

“Un avance con gusto a poco”. Esa fue la frase que se tomó el tradicional punto de prensa que este lunes dio la directiva de la UDI tras los resultados de la segunda vuelta de gobernadores.

“La mayor lección que nos deja la elección del día de ayer es que la única forma de derrotar a la izquierda es con unidad hasta que duela. No podemos volver a repetir errores, como, por ejemplo, ir separados en primera vuelta, pensando en que después se arreglaba todo en segunda. Eso nos significó perder en primera vuelta algunas gobernaciones regionales y nos significó no ganar otras”, dijo el secretario general del la UDI, Juan Antonio Coloma, aludiendo indirectamente al Partido Republicano que decidió competir en todas las regiones.

Y es que pese a que el sector registró un avance importante respecto a las elecciones de 2021, subiendo de una a seis gobernaciones, resienten que de haber ido con un solo candidato por región, el resultado para la oposición podría haber sido mucho mejor. Algunos plantean que podrían haber ganado ocho o incluso nueve de las 16 gobernaciones, punto que fue recalcado por la UDI durante esta jornada.

“Por no haber estado unidas todas las oposiciones en esta elección, tuvimos finalmente un avance con gusto a poco (...). Hubo gobernaciones como, por ejemplo, Los Ríos y Ñuble, donde las fuerzas opositoras sacaron más del 50% de los votos, pero perdimos en primera vuelta con el candidato de izquierda. Hoy día estaríamos celebrando esas gobernaciones si no fuera porque no fuimos capaces de conformar listas únicas de oposición”, apuntó el presidente del partido, Guillermo Ramírez.

Según explican en el gremialismo, si bien no es que exista una estrategia para emplazar directamente a republicanos, sí hay un tema de fondo que tras los resultados del domingo debe empezar a ser abordado con urgencia en el sector: cómo se ordenarán de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales pensando justamente en evitar que se repita lo de las municipales y regionales, donde la dispersión de votos -dicen- terminó pasando la cuenta en algunas zonas.

“Para el desafío grande que se viene el próximo año, en que tenemos que ganar la presidencial y además tener mayoría parlamentaria (...), no podemos volver a cometer el mismo error”, agregó Ramírez.

Desde republicanos, eso sí, justifican su estrategia, pues -dicen- no solo estuvieron cerca de ganar algunas gobernaciones, sino también en varias de ellas lograron imponerse en sus consejos regionales. Así, el análisis es más bien positivo de cara a las parlamentarias del próximo año.

Presión por primarias

Uno de los temas que se ha empezado a instalar es la posibilidad de generar una primaria para elegir al candidato presidencial del sector. Para la mayoría es claro que los resultados del domingo evidenciaron que la carrera por La Moneda sigue abierta, por lo que no ven con malos ojos una primaria para fortalecer a Evelyn Matthei (UDI) o, en su defecto, a otro líder del sector.

El tema, de hecho, se instaló este mismo domingo en Renovación Nacional (RN). “Por el momento (Matthei) va punteando, pero RN puede hacer su aporte, tiene varios nombres buenos, y yo creo que los esfuerzos políticos tienen que recoger varias corrientes y tendencias (...). Yo propongo a Francisco Orrego como candidato presidencial”, aseguró el expresidente de la colectividad Carlos Larraín.

Antes, el extimonel de la tienda Cristián Monckeberg también había planteado la necesidad de levantar a un candidato propio.

Matthei en acto de lanzamiento de campaña de Chile Vamos. Edwin Navarro/Aton Chile

Sobre esta posibilidad, el presidente de la UDI aseguró que “cada partido tiene que tomar sus propias decisiones, ver en qué momento y a quién van a finalmente apoyar para la carrera presidencial y nosotros, por supuesto, que respetamos la autonomía y los procesos internos de nuestros partidos aliados. La candidata de la UDI es Evelyn Matthei, que es, por lejos, la candidatura más consolidada y sólida que existe hoy día en Chile”.

Mientras tanto, su par de RN, Rodrigo Galilea, indicó que “estamos abiertos a todas las alternativas. Las primarias pueden ser un ejercicio democrático muy bueno si es que se construyen de buena manera. Y eso es lo que vamos a analizar a contar de hoy. Evelyn Matthei tiene un liderazgo muy sólido. Tenemos que ver eventuales candidaturas dentro del partido, dentro de RN. Lo mismo ocurre con Evópoli. Tenemos que ver si es posible coordinar una primaria amplia en la que no descarto ningún partido, es decir, pueden estar republicanos, Demócratas, Amarillos, los socialcristianos”.

Lo cierto es que no solo la idea de una primaria de toda la oposición ha ido ganando adeptos. Junto a ello, también en Chile Vamos ya han empezado a levantar la posibilidad de enfrentar junto al Partido Republicano las parlamentarias. Si bien, no necesariamente en una misma lista o pacto, sí al menos omitiéndose en algunas zonas.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano. Foto: Javier Salvo/Aton Chile

El Partido Republicano, en todo caso, han cerrado la puerta a las dos posibilidades. “Desde la perspectiva de las elecciones presidenciales estas están totalmente abiertas, así se demuestra en los resultados del día de ayer, particularmente teniendo a la vista los resultados en la Región Metropolitana, en la Quinta Región y en otras partes del país. Pero también sería un error el pensar que la manera de llegar a la mayor cantidad de chilenos es distribuyéndose los cupos. Tenemos que competir, no hay que tenerle miedo a la competencia, porque ella es la que nos permite llegar a todas las personas”, dijo el presidente de republicanos, Arturo Squella.

A ello se suma que la carta presidenciable de la colectividad, José Antonio Kast, ha reiterado que no está disponible para participar de una primaria. Según transmiten dentro del partido, dentro de las razones para mantener esa postura están que si Kast participa en una primaria de Chile Vamos se abrirá un flanco más a la derecha y podrían surgir otros abanderados “más extremos”, generando una mayor dispersión de votos. Además, recalcan que necesitan el liderazgo de Kast para potenciar a los candidatos al Congreso.

En ese contexto, en la UDI aseguran que seguirán insistiendo por ordenar a la oposición, respetando eso sí, los tiempos de cada partido. La apuesta en la coalición es que en marzo haya una definición sobre cómo enfrentarán los próximos comicios.