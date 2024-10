Fallo milimétrico en Peñalolén: diferencia de 123 votos define disputa entre Claudia Mora y Miguel Concha

"No hubo problemas con el conteo de votos (...) No vimos ningún caso de irregularidad", aseguró el candidato oficialista, virtualmente electo. Su contendora acusó un descuadre de mesas y anunció que no reconocería eventual derrota hasta contar con "toda la revisión”.