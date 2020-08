Falta de “autocrítica” y de “anuncios concretos” por Covid y demandas sociales: Oposición crítica mensaje del Presidente Piñera

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), cuestionó una falta de autocrítica en el discurso emitido esta noche por el Presidente Sebastián Piñera en su Cuenta Pública, tras lo que calificó como el cuestionamiento de varios sectores por el manejo realizado por el gobierno de la pandemia de Covid-19.

“Creo que el Presidente insiste en una línea y en una estrategia sanitaria que de por cierto tiene críticas de varios sectores, no solo de la oposición, sino que de los científicos, los académicos, el propio consejo asesor del gobierno. Entonces extraña que no haya ninguna revisión, ninguna señal de crítica a lo que se está haciendo en términos sanitarios”, afirmó la senadora.

Asimismo, criticó que el Mandatario haya llamado a realizar el plebiscito constitucional de octubre sin “populismo”. Al respecto, la parlamentaria PPD sostuvo que “el populismo se ha transformado en un eslogan últimamente, cada vez que desde el Parlamento y la ciudadanía buscan avanzar en situaciones que son hoy día de urgencia para enfrentar con dignidad y justicia la enorme crisis social que se está viviendo”.

Muñoz agregó que “calificar de populismo iniciativas que son de origen de la ciudadanía (...) no es un muy bueno tono para un debate y un diálogo como ha llamado el Presidente tan insistentemente”.

Falta de anuncios concretos

Por su parte, el senador Álvaro Elizalde (PS), sostuvo que la Cuenta Pública “no se hace cargo de dar respuesta a las demandas” de la ciudadanía.

“Esperábamos más del mensaje del Presidente, porque esta es una oportunidad en que debería haber dado cuenta del estallido de octubre pasado. Hizo una mención somera haciendo referencia a hechos de violencia pero no a las demandas de los chilenos que se movilizaron en las calles”, sostuvo el también presidente del Partido Socialista.

En este sentido, indicó que el mensaje careció de “anuncios concretos” sobre el estallido social y la pandemia de Covid-19. Indicó que la ayuda social no ha llegado con celeridad, por lo que llamó al gobierno de Piñera a “hacerse cargo con urgencia y no seguir llegando tarde”.

En tanto, el diputado Giorgio Jackson (RD) criticó la “irrelevancia” del mensaje presidencial a través de su cuenta de Twitter. “Impresionante la irrelevancia de la #cuentapublica2020. No hizo ninguna autocrítica real y creíble. No hizo ningún anuncio importante. No manifiesta postura sobre plebiscito”, indicó el parlamentario.

A través de la misma red social, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, criticó la extensión y la falta de autocrítica en la Cuenta Pública. “Pdte Piñera en casi 2 horas dio muchas explicaciones, eludió autocrítica, y planteó visión reduccionista del estallido social. Se echo de menos 1 minuto de silencio por los miles de fallecidos”, posteó.