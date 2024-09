Felipe Alessandri (RN), candidato a alcalde por Lo Barnechea: “Vivo hace más de 15 años en la comuna... Yo tengo una experiencia municipal previa”

Luego del estallido social, la pandemia y la derrota contra la actual alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, Felipe Alessandri había definido no volver a la primera línea política. Tras salir del cargo ejerció como abogado en el estudio Ossa-Alessandri. Pero el 4 de febrero de este año, el día de su cumpleaños -cuenta-, recibió el llamado del fallecido Presidente Sebastián Piñera para felicitarlo. “Me dijo: ‘espero el próximo año verlo en una alcaldía’ (...)”, recuerda.

La muerte del exmandatario, admite, aceleró su decisión. Y aunque la primera pulsión fue reintentarlo por Santiago, y la primaria por Lo Barnechea no estuvo exenta de tensión entre la UDI y RN, Alessandri defiende su opción de competir en una comuna del sector oriente.

Tiene la experiencia de haber sido alcalde por Santiago. ¿Qué ventaja o aprendizaje rescata si gana Lo Barnechea?

Aprender a ser alcalde es sumamente complejo. El mismo alcalde Lira me decía ‘yo me demoré un año’. En Santiago yo venía de ser concejal, me demoré un poco menos, pero es muy complejo, porque se administran recursos, hay un capital humano importante y las complejidades de los vecinos y de los barrios son diversas. En caso de ganar, yo tomo la posta del alcalde Lira sin período de aprendizaje, porque en ese período de aprendizaje el que se ve resentido es el vecino más vulnerable, porque la municipalidad se ralentiza.

Su comuna tiene uno de los mejores índices de calidad de vida, pese a que existen sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica. ¿Es la seguridad lo prioritario, o se distingue en eso Lo Barnechea de otras comunas?

Es el principal dolor de la gente. Si bien tenemos un (número) 1405 que funciona bastante bien, una buena mancomunión con Carabineros y con la PDI, podemos llevarlo al siguiente nivel. Replicando, por ejemplo, modelos exitosos como el de Evelyn Matthei en Providencia, donde se hace un trabajo ingenieril para reducir los tiempos de respuesta y se capacita a los funcionarios para atender las necesidades puntuales de la zona: en el caso de violencia intrafamiliar en la comuna que se da por problemas de alcoholismo, nos gustaría tener patrulleros especializados. O en los casos de adultos mayores que viven solos, nos gustaría capacitarlos en respiración artificial. En cuanto a la delincuencia, el 95% de nuestro territorio es cerro y entran a robar a las casas por ahí. Nos gustaría tener una brigada aérea con drones y globos monitoreando permanentemente.

¿Qué plan tiene para avanzar en disminuir la segregación de la comuna?

El gran desafío del alcalde, quizás la parte entretenida que más me motiva a mí, es poder solucionar los temas de vivienda y que haya una mejor distribución territorial (...). Yo ya me reuní con el ministro (Carlos) Montes, que le agradezco, le pedí una reunión por lobby, porque hay que acelerar esos procesos. Tenemos 4 mil allegados en la comuna y yo quiero el mismo estándar de plazas que existe en Los Trapenses para el sector de Cerro 18 y en La Ermita.

Su competidor, Pedro Lea-Plaza (Partido Republicano), lo aludió diciendo que usted podría haber competido en una comuna “más difícil”. ¿Cómo responde a eso?

A diferencia de Lea-Plaza, vivo hace más de 15 años en la comuna. Lo único que sé (de él) es que hace cuatro años intentó llegar al concejo y no logró los votos. Yo estoy disponible porque me gusta hacer ciudad, hacer comuna, y creo que Lo Barnechea puede transformarse en una comuna modelo para el resto. Estuve 12 años y medio en Santiago, fui ocho años concejal, cuatro años y medio alcalde de Santiago, una experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje. Pero ahora quiero servir a la comuna donde vivo, donde me eduqué, donde se educan mis hijos y donde vivo los mismos dolores que mis vecinos. Tengo las capacidades para ir mejorando paulatinamente esos problemas y hacer de Lo Barnechea la mejor comuna de Chile.

26/09/2024 FELIPE ALESSANDRI MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Históricamente la comuna ha tenido alcaldes ligados a la derecha y hoy tiene dos candidatos que representan esa sensibilidad en la papeleta, ¿qué lo diferencia?

La diferencia es del cielo a la tierra. Tengo una experiencia municipal previa y los mejores años de mi vida los he dedicado al municipalismo. Me he ido a educar afuera, he estado becado en España, estudiando conservación patrimonial, he estado estudiando seguridad ciudadana. Somos de generaciones distintas. Él optó por el mundo privado y está muy bien, yo también tengo una oficina de abogados, pero la diferencia está en tu aproximación a la ciudad.

Usted se define como barnecheíno y piñerista, ¿qué tanta falta hace el expresidente al sector?

Muchísima falta. Su liderazgo todavía no logramos llenarlo. Yo estoy de cumpleaños el 4 de febrero y hablé con él. “Me dijo: ‘espero el próximo año verlo en una alcaldía’ (...)”. Me pegó muy fuerte (su muerte) porque me dice espero el próximo año verlo en una alcaldía. Lo que él me transmitió esa vez fue que los que tenemos un capital político, no podemos dejarlo de lado, que tenemos que ponernos a disposición de Chile.

¿Evelyn Matthei no ha logrado llenar ese espacio?

Son liderazgos distintos. Está teniendo un muy buen rol, acaba de ser reconocida por un medio internacional y ha sido una excelente alcaldesa, está desplegada. Es un liderazgo distinto, pero tiene todas las capacidades en su trayectoria política: ha sido diputada, senadora y ministra.

¿Cómo está su relación con José Antonio Kast? Él quería que usted depusiera su candidatura.

Tengo muy buena relación con José Antonio Kast. Fue a almorzar más de una vez conmigo en la Municipalidad de Santiago y ha estado almorzando en mi casa. Arturo Squella también. Con el Partido Republicano somos primos hermanos, son matices las diferencias que tenemos. Pero yo abogo por una derecha unida, porque cuando la derecha se une es cuando logramos grandes cosas que finalmente terminan favoreciendo a Chile.

¿Cuánto le puede impactar a su sector el caso Audio con los personeros de la derecha involucrados y la controversia por el sueldo de Marcela Cubillos?

La municipal es una elección distinta, mucho más local. En las reuniones que tengo no ha salido el tema, no como tema principal. Sí afecta a la clase política en general, pero esta elección, que es muy local, tú querés que el alcalde te resuelva el tema de seguridad, las podas (de árboles) para las lluvias, pero a la clase política afecta, contribuye más al desprestigio.

¿Andrés Chadwick debe salir a aclarar su relación con Luis Hermosilla? ¿Y cuál es su postura respecto a Cubillos?

A Andrés Chadwick le tengo cariño y respeto, espero que aclare su participación, si es que hubo participación. La ciudadanía está esperando eso. Y (Cubillos) lógicamente es un sueldo que escapa de la media, pero esta es una universidad privada y los organismos privados son libres de fijar las remuneraciones.