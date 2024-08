Felipe Alessandri (Renovación Nacional)

Abogado de la Universidad Finis Terrae (49) con magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes. Fue alcalde de Santiago y dos veces concejal de la misma comuna.

28/08/2024 FELIPE ALESSANDRI MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Plan para enfrentar crisis de seguridad

“Si bien en la comuna de Lo Barnechea tenemos buenos números en seguridad, tanto a nivel metropolitano como nacional, siempre se puede mejorar”, dice el postulante de Chile Vamos a la comuna de Santiago, Felipe Alessandri. Y es por ello que dentro de su plan incluye medidas concretas en materia de seguridad como, por ejemplo, triplicar las estaciones de seguridad vecinal. “Hoy tenemos seis en la comuna, y quiero tener a lo menos 18, dotándolas de dos vehículos cada una por barrio”, sostiene.

Otra idea es triplicar el número de cámaras y conectarlas a exteriores del comercio con las de los condominios a la red municipal, agregándole mucha inteligencia artificial.

También dice que buscará empadronar a quienes realizan delivery, ya que, a pesar de la fiscalización por parte de Carabineros, los repartidores muchas veces se trasladan en una moto que no está a su nombre o no tienen licencia de conducir clase C.

Por último, explica que considera fundamental involucrar más al vecino, y para ello buscará hacerlo a través de comités de seguridad.

Diagnóstico de la comuna

El abogado destaca que, en términos generales, la Municipalidad de Lo Barnechea funciona bien, ya que para el último temporal compraron con anticipación las planchas de zinc necesarias para ayudar a los damnificados por las ventoleras. Para Alessandri, esto se traduce en que “es un municipio profesional, que está al tanto de las necesidades y que realizó una labor preventiva”.

Sin embargo, dice que también se puede mejorar el uso del espacio público y la planificación. Un caso es el de la Plaza San Enrique, que está muy degradada; según comenta, en el lugar han ocurrido incivilidades y delitos de mayor connotación social, lo que ha afectado a los vecinos del sector.

Otro tema al que le dará prioridad es el de vivienda, debido a que, dice, “acá en la comuna tenemos 4.000 allegados y el expresidente Sebastián Piñera entregó en el 2021 unos terrenos que por algún motivo aún no se entregan”. Finalmente, asegura que él ya sabe ser alcalde, por lo que ayudará a que este tipo de proyectos no se ralenticen aun más y las personas de la comuna vean el sueño de la casa propia en una materialización.

Proyecto estrella/primera medida

Las prioridades para Alessandri son el mejoramiento del espacio público y la seguridad, por lo que indica que esos proyectos los va a activar desde el día uno.

Menciona también que quiere llevar a Lo Barnechea al siguiente nivel. “Le vamos a meter mucha tecnología”, asegura. Dice que él no está pensando en la comuna para el 2025, sino que la está pensando para el 2050, y para eso se reunirá con la academia, urbanistas expertos, arquitectos y vecinos para pensar en una comuna en que quepan todos con sus diferencias, desarrollando cada vez más Lo Barnechea y “que siga siendo una de las mejores comunas para vivir en Chile”.

Además comenta que algo que quiere mantener es el resguardo a las tradiciones y el trabajo con los huasos que ha realizado el alcalde Lira:”Creo que Lo Barnechea tiene una historia muy ligada al rodeo y a los huasos que está arraigada en nuestro ADN como chilenos, y eso, ciertamente, hay que mantenerlo, junto con el cuidado del medio ambiente, que en la comuna resulta superimportante también, ya que es 95% montaña y 5% urbana”.

28/08/2024 FELIPE ALESSANDRI MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Pedro Lea-Plaza (Partido Republicano)

Abogado PUC (61) con MBA en General Business en Loyola University Maryland. Fue presidente de la Juventud UDI y asesor de gabinete de la alcaldía de Vitacura.

21 Agosto 2024 Entrevista a Pedro Lea Plaza, candidato a Alcalde de Lo Barnechea por el Partido Republicano. Foto: Andres Perez

Plan para enfrentar crisis de seguridad

La apuesta de Pedro Lea-Plaza es convertir a Lo Barnechea en la comuna más segura de Chile. “Pese a los esfuerzos de la alcaldía, la comuna está perdiendo la batalla en materia de delincuencia. Tal como lo indicó un reciente análisis del Centro de Estudios Horizontal, hay más delito y menos detención”, asegura.

Así, señala que estos problemas deben ser atendidos desde cuatro puntos críticos. El primero es la prevención temprana a través de analítica e inteligencia artificial, generando mapas de calor para anticiparse a los delitos. Para ello dice que se necesitarán más pórticos lectores de patentes, más cámaras y patrulleros, así como la integración de cámaras privadas de vecinos y locatarios que lo autoricen.

El segundo consiste en perseguir y encarcelar a través de un sistema de intervención inmediata, con información entregada por una central de monitoreo inteligente y unificada, por ejemplo, que permita manejar los semáforos en caso de una situación crítica.

También propone la creación del Comando de Seguridad Investigativa (CSI), cuyo objetivo será ayudar a los vecinos “a recopilar la evidencia que todos los dispositivos municipales hayan recopilado. Queremos que el vecino sepa que no va a estar solo y que se sienta protegido”, sostiene el postulante de republicanos.

Finalmente, propone la creación de Centros de Encuentro Vecinal por la Seguridad.

Diagnóstico de la comuna

Lea-Plaza dice que su compromiso es profundizar la labor que comenzó el alcalde Cristóbal Lira en materias de probidad y transparencia. “La corrupción ha ido avanzando en Chile sin ningún control y no puede suceder lo mismo en Lo Barnechea”, asegura. Por ello, lo primero que hará será una auditoría externa con empresas de renombre, a través de una licitación, ya que los recursos de los vecinos deben ser auditados y explicados.

En salud e inclusión, agrega que va a impulsar la creación de un Servicio de Atención de Alta Resolución (SAR) y, como prioridad programática, impulsará la apertura del Centro Integral para la Discapacidad, en los primeros seis meses de su gestión.

También afirma que es necesario abrir un nuevo Cesfam, porque “las listas de espera ya no dan más”. En ese sentido, destaca que impulsará convenios con centros de salud privados que incluyan nuevas especialidades que hoy no son parte de la planta de salud, tales como cardiología, geriatría, pediatría y oncología.

21 Agosto 2024 Entrevista a Pedro Lea Plaza, candidato a Alcalde de Lo Barnechea por el Partido Republicano. Foto: Andres Perez

Proyecto estrella/primera medida

La prioridad para el abogado es generar una agenda integral de seguridad que esté a la vanguardia de la tecnología y operatividad, por lo que sus primeras medidas a implementar serán las relacionadas a la seguridad. “Quiero dedicar los próximos cuatro años de mi vida a mejorar Lo Barnechea y convertirla en la comuna más segura de Chile. Mi dedicación, ideas e invitación a los vecinos a participar y contribuir serán mi sello”, asegura.

Junto con la agenda de seguridad, llevará a cabo una auditoría externa que permita clarificar la gestión de los recursos que ha tenido el municipio históricamente. También terminará aquellos proyectos pendientes en los primeros seis meses de gestión como, por ejemplo, el Centro Integral para la Discapacidad, que lleva años sin realizarse.