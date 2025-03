Figueroa (PC) acusa a Matthei de “polemizar” los dichos de Carmona sobre debate constitucional

La mañana de este lunes, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió a los dichos del timonel de su colectividad, Lautaro Carmona, sobre el debate constitucional.

“Quizás una de las reformas políticas que queda pendiente y que habría que replantearse agendar con urgencia una nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución”, señaló ayer Carmona en Radio Nuevo Mundo.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y fueron inmediatamente respondidas por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. “Otra vez el Partido Comunista quiere abrir un proceso constituyente. Los chilenos ya han dicho dos veces que no y lo único que piden y que claman (los chilenos) es que nos preocupemos de la seguridad, de la educación, de la salud, de que haya mayor empleo, de que la gente pueda volver a tener una mejor calidad de vida, y eso ya saben que no es con una nueva Constitución”, publicó en X.

Bajo este marco, en entrevista con CNN Radio, Figueroa explicó las declaraciones de Carmona y aseguró que la exalcaldesa de Providencia estaba usando esta polémica para “desviar el foco”.

Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

“Yo creo que es muy bueno contextualizar en el marco que se dieron estas declaraciones porque está inserto en torno al debate de programa y plataforma que estamos haciendo como partido, donde es evidente que hay ciertas materias que nosotros postulamos, que tienen que ver con garantías y avances en derechos sociales, que requieren de políticas públicas, requieren de acciones inmediatas, pero que en el largo plazo requieren una mirada de nuevo de modelo de desarrollo y de Estado distinto. En ese contexto es que el presidente de nuestro partido ha señalado que no podemos negarnos al debate constitucional”, dijo.

“Ahora, lo que ha pretendido la candidata de la derecha, de hacer de esto un punto de inflexión en el debate público, francamente, a nuestro juicio tiene un solo interés, que es desviar el foco del debate de las propuestas programáticas de contexto”, agregó.

“Evidentemente que hoy día las prioridades tienen que ver con las políticas públicas que se hagan cargo de las urgencias, ¿eso significa que hay un debate sobre el carácter del Estado que está negado? A nuestro juicio no, porque siempre vamos a llegar a una frontera donde para poder avanzar más en la garantía de derechos, en un Estado cada vez más robusto, incluso en una mejor alianza público-privada, se va a requerir una mirada respecto del Estado, y eso evidentemente es un debate más allá de las políticas públicas contingentes, pero no podría decir hoy día, insisto, no fue lo que planteó ni el presidente del partido, ni es lo que hemos sostenido como Partido Comunista en este debate, por lo tanto quien le adosa ese carácter como un debate de urgencia o que trata de polemizar a partir de esto es la candidata de la derecha”, acusó.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Dicho eso, explicó: “Estamos en un debate de reformas políticas que está cursando en el Senado de la República, que avanzó en la Comisión de Constitución, donde se está hablando del tema de los umbrales, del fortalecimiento de los partidos (...) entonces en función de eso es que uno podría decir, claro, si vamos a debatir de reformas políticas, lo que necesitamos es profundizar la democracia y por lo tanto un debate constitucional, pero no es que hoy día sea el foco principal, es una respuesta a este debate”.