A último momento, Francisco Orrego fue nominado como el candidato a gobernador de Chile Vamos por la Región Metropolitana. El militante de RN llegó esta semana desde Buenos Aires, donde se juntó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Allí recogió ideas de la estrategia en seguridad de ese país, la que busca implementar en caso de llegar a ganar.

Sin embargo, su campaña, dice, está cuesta arriba, pues la carta oficialista -el incumbente Claudio Orrego- lleva meses desplegado.

¿Por qué se interesó en ser candidato a gobernador?

Llevo 20 años preparándome para un desafío importante. Desde que tengo 18 años estoy haciendo política y he perfeccionado mis grados académicos. Este es el desafío político más importante de mi vida y lo asumo. Es la segunda elección más importante de este país. Y un político que se jacta de ser político no se puede restar de asumir desafíos importantes.

Costó encontrar candidato. Hubo quienes no quisieron competir en la elección.

Si la derecha cree que tenemos la elección presidencial ganada, es porque no ha entendido nada de lo que sucedió en Chile en los últimos 10 años. Tenemos un 35% de personas que hoy día siguen aprobando el gobierno de Boric. Tenemos que apostar por el sector, lo que implica jugarnos en una elección, donde a través de esta candidatura pavimentemos el camino para recuperar la conducción de este país, porque el daño que les ha hecho el Frente Amplio a mis vecinos no lo vamos a recuperar en cuatro años.

¿Se equivocaron referentes como Marcela Sabat y Rodrigo Delgado por no aportar su capital político como candidatos?

Yo hablo de mi persona, y aquí hay un tipo valiente que no le hace el quite a nada.

¿Con cuánta desventaja está frente a Claudio Orrego? Chile Vamos perdió tiempo con la indefinición.

Sí. Venimos 24 años atrasados respecto de lo que es la trayectoria política de Claudio Orrego, quien tiene una dilatada experiencia en el mundo estatal. Pero yo estoy planteando que enfrentamos esta campaña con la convicción de que lo vamos a hacer en el alero de la defensa de las ideas de nuestro sector y pensando que mi candidatura se lleva 20 años preparando para asumir este desafío. Y para mí es fundamental tener clarísimo que hay que movilizar corazones y empatizar con el discurso. Soy una persona que vivo los mismos problemas de la gente, que conoce de gestión.

Orrego ha ocupado cargos similares de gestión, y usted no ha sido nunca autoridad. Además, Orrego atrae a la derecha.

Claudio Orrego ganó con los votos de la derecha y eso hay que tenerlo presente. En su momento mi sector se movilizó por el mal menor. Yo voté por Claudio Orrego y me arrepiento. Pero a él le ha faltado convicción en la defensa de las fuerzas del orden, ha faltado comunicación y articulación con los distintos municipios. Hay un problema grave en cuanto a proyectos en que Orrego está involucrado, que dan cuenta de su involucramiento en el caso de las fundaciones. Es impresentable la situación de ProCultura y los $ 1.680 millones que se adjudicaron. Lo que tenemos que hacer es una gestión muy transparente.

¿Es una elección perdida?

Ninguna elección está corrida y siempre es posible ganar. Yo entro con la convicción de que vamos a ganar y estoy convencido de que los vecinos están pidiendo un cambio.

¿Cuánto afecta la candidatura de Macarena Santelices en sus pretensiones? Habrá dispersión de votos.

Siempre he pensado que dos escobas en mano es mejor que una. Me encanta la competencia y que podamos tener una elección en buena línea, donde podamos complementarnos y no mirarnos como adversarios. Mi adversario es Claudio Orrego. Y hoy día lo que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía es una candidatura que logre reencantar con el sentido común. Con Macarena Santelices o el resto de los candidatos que se anclan en las ideas de la libertad no somos adversarios.

¿La apoyaría si gana?

Estoy convencido de que yo voy a ganar. Y, sin duda, tenemos que replicar las fuerzas del Rechazo como sector opositor a un gobierno de izquierda radical y refundacional liderado por Gabriel Boric y su candidato Claudio Orrego. Y ahí es donde el 62% de ciudadanos que salieron a defender el sentido común hoy día se pueden volver a manifestar y encontrar en mi persona a un candidato que va defender esos conceptos.

¿Comparte la tesis de republicanos de que, al existir segunda vuelta en elecciones de gobernadores, no afecta la dispersión de votos?

En esta elección en particular, donde hay balotaje, soy partidario de esa misma tesis. La posibilidad de reunificar las fuerzas de oposición a la izquierda más dura de este país se va a dar en la medida en que tengamos un candidato en segunda vuelta. Y estoy convencido de que, en el momento en que me instale en segunda vuelta, vamos a contar con el apoyo de las distintas oposiciones.

¿Hay un riesgo de que Orrego gane en primera vuelta?

En la medida en que haya más candidatos, hoy día la segunda vuelta es una realidad.

¿Influye que ambos tengan el mismo apellido?

Voy a tener una misión bien difícil, porque no soy ese Orrego. Soy el Orrego del Rechazo, el Orrego de derecha. El que cree en la libertad, el que defiende a los trabajadores desde el movimiento “Con mi plata no”, que entiende que el adversario político es la izquierda radical.

¿Qué respondería a aquellos que no les gusta su perfil? Se dice que usted no parece de derecha.

Yo soy un bicho raro. Y tengo un look que no es tradicional de mi sector. Me siento apretado cuando uso terno. Pero sé que mi responsabilidad política es institucionalizarme cuando asuma un cargo de representación. Hoy soy un candidato que no va a traicionar lo que es.