Francisco Saba, nuevo presidente de la Juventud Socialista: “No veo un liderazgo claro en el PS que se pueda consolidar en una candidatura presidencial”

El sábado pasado, el sociólogo Francisco Saba, de 28 años, asumió la presidencia de la Juventud Socialista. Lo hizo en un momento convulsionado para el partido, en que se evalúa la política de alianzas y luego de que la expresidenta Michelle Bachelet descartara una nueva candidatura presidencial.

A apenas tres días de su nombramiento, el exsecretario general de la Juventud y egresado de la Universidad de Chile tiene algunas cosas claras. Una es que no se puede vetar colectividades a la hora de pensar en alianzas, pese a la postura que ha adoptado el Partido Comunista con respecto a la crisis en Venezuela. Otra es que en el PS hay varios liderazgos, aunque no lo suficientemente consolidados como para asumir una candidatura presidencial.

27/08/2024 FRANCISCO SABA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La expresidenta Michelle Bachelet descartó una nueva candidatura presidencial y se ha abierto un cuestionamiento en el PS sobre si han surgido nuevos liderazgos. ¿Cómo lo ve usted?

La presidenta es muy responsable, está abriendo el espacio a nuevas generaciones. No tengo con claridad un pool de nombres que podría decir, pero sí hay una convicción por parte de la JS de que tenemos que llegar con un candidato a las primarias.

Pero se mantiene la pregunta. ¿Desde que Bachelet dejó La Moneda se han consolidado liderazgos en el PS?

Estamos en un estado de no una consolidación clara, mentiría si dijera un nombre. No es una conversación que se esté dando, indudablemente las encuestas marcan uno, otro, pero eso es una cuestión radicalmente distinta a lo que define el partido. Yo soy de la tesis de que el partido tiene que buscar un candidato. Pero en la actualidad no veo un liderazgo claro en el PS que se pueda consolidar en una candidatura.

¿Y cabe una autocrítica al partido por eso?

Sí, yo creo que sí, referente a la capacidad de reinvención de los proyectos políticos y también de la capacidad de la orgánica de oxigenar a su dirigentes. En algún grado fue el punto de inflexión que tuvo el Frente Amplio en referencia a nosotros, que logró impulsar una camada de dirigentes jóvenes (...) y que esos jóvenes tuviesen capacidad de proyección de liderazgo. El PS tiene jóvenes en capacidad de liderazgo. El problema es que hay que solidificarlos como representantes de un proyecto común, y esa es una falencia general de los partidos.

¿En qué sentido?

No existe un proyecto claro, transformador por parte de la izquierda o la centroizquierda. Al contrario de que sí creo que sí existe un proyecto transformador, conservador y autoritario por parte de la derecha.

Si no es Bachelet, ¿en quién podría pensar el PS? Se ha hablado de Mario Marcel, Claudio Orrego, Álvaro Elizalde...

Todos esos liderazgos son buenos. A quien tomo como referencia son a los ministros socialistas que nombraste. Pero, insisto, no veo una consolidación de los liderazgos.

Asume la presidencia de la Juventud en un momento convulsionado para el PS, por la discusión que se ha dado por la política de alianzas. ¿Usted privilegiaría las relaciones con la ex Concertación o la nueva sintonía con el Frente Amplio?

Me quiero retrotraer al liderazgo de Bachelet, que es el de la amplia unidad de las fuerzas de cambio. Para nosotros no es una opción descartar aliados en este proceso. Indudablemente hay tensiones, como en toda forma de alianza. En las municipales tenemos una cosita ahí que puede garantizar algún grado de eficiencia electoral producto de la unidad que logramos, a diferencia de la derecha que va en dos listas.

¿La postura que ha tomado el PC con respecto a la crisis en Venezuela es algo que debe considerarse a la hora de evaluar pactos electorales o políticos?

Yo creo que la tensión es discursiva y no es de carácter orgánico. El diálogo que nosotros vamos a establecer con el PC y con las Juventudes Comunistas no cruza por estos procesos, sino por la capacidad de entendimiento dentro del gobierno y con las líneas de nuestro gobierno.

¿No debiese tomarse en cuenta a la hora de analizar alianzas, entonces?

Es que no le encuentro un peso gravitatorio central dentro de la alianza. Cuando tengamos que conversar vamos a tener que hacer la evaluación de cómo significamos los procesos políticos del continente.

En los hechos, son ocho partidos en el gobierno y siete dicen que Venezuela es una dictadura. Eso llama a abrir el debate, ¿no?

Es un debate que puede abrirse, pero el peso específico de la situación no da para hablar de un quiebre. Es un peso muy específico de una situación que está todavía en desarrollo. Y al menos nosotros no tenemos ánimos de vetar partidos. No es la lógica del socialismo andar vetando partidos. Nunca lo vamos a hacer.

¿No teme que la postura que ha tomado el PC con respecto a Venezuela termine por impactar al sector en las municipales?

Puede tener un efecto mediatizado. Mi mayor preocupación referente a lo que puede pasar en el sector es el electorado nuevo. No sé si hay una correlación entre ambas variables. Creo que no se ha traslapado esta discusión con la cuestión municipal.

A propósito de las fricciones al interior de la alianza de gobierno, ¿cómo evalúa la gestión de la presidenta del partido, la senadora Vodanovic?

Yo valoro las críticas que se realizan cuando van en pos de mejorar. Esto no es un regimiento, los regimientos funcionan de manera disciplinada. Las alianzas tienen que hacerse saber los puntos de diferencia. No podemos esperar obsecuencia. Cada liderazgo tiene su forma de plantear las cosas. A mí los tonos me importan muy poco.

¿Cómo proyecta que le va a ir al partido en las municipales?

Creo que al partido le va a ir bien. Los socialistas siempre hemos sido fuertes a niveles comunales. Sabemos muy bien hacer el trabajo comunal. A nivel de alcaldías creo que la solución de las primarias nos entrega posibilidades mucho más fuertes. El escenario municipal siempre es una antesala de otros escenarios.

Si les va mal, va a ser mucho más difícil para ustedes el encontrar un liderazgo presidencial. Quién querría asumir el desafío de ser la carta de un partido al que le fue mal...

Sí, se pone todo un poquito más cuesta arriba. Yo creo que el partido entendió que hay que enfocar los esfuerzos en las municipales. Pero indudablemente se vuelve más costosa la instalación de candidatos dependiendo de los resultados. Pero independiente de esos resultados, creo que el partido tiene que tener su candidato igual.