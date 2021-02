Fuad Chahin y la idea de primaria de Unidad Constityente sin la DC: “Va en contra del sentido común”

La idea la planteó el pasado sábado 13 en su Twitter el senador Guido Girardi (PPD), y apunta a la realización de primarias legales del bloque progresista sin la participación de la DC.

Como informó La Tercera, esta propuesta ha ido tomando fuerza al interior del PS y del mismo PPD.

Y ante esa iniciativa, salió al paso el presidente de la falange, Fuad Chahin, quien a su juicio, señaló que la idea más bien representa una resistencia a competir contra Ximena Rincón.

“Surge desde el temor de que gane la candidata de la DC...hay una especie de inconsistencia acomodaticia cuando los mismos que han sido voceros de la unidad, se les acaba el entusiasmo cuando en esa unidad no pueden ganar, como ganamos en varias primarias de gobernadores regionales y alcaldes”, dijo Chahin en entrevista con radio Agricultura.

Chahin agregó que la idea apunta más a una lista parlamentaria que a la posibilidad de ser gobierno. “Parece que el PPD y el PS están renunciando a la posibilidad de ser gobierno, lo que buscan es mas bien atrincherarse en el parlamento...con eso aseguran la continuidad de Sebastián Piñera a través del candidato de Chile Vamos”.

Asimismo, Chahin aseguró que lo más probable es que la idea no prospere. “Esto va a nacer muerto porque va en contra del sentido común...es una mirada bastante pequeña cuando lo que uno aspira es a construir un marco ed entendimiento político programático, que sea alternativa de gobierno”.

Eso sí, el líder de la tienda de Alameda 1460, recalcó que es muy difícil que la colectividad que preside vaya directo a primera vuelta, como ocurrió en 2017 con la candidatura de Carolina Goic. “La DC hoy sola no puede. Solos no podemos ser una alternativa de gobierno. Pero tb tienen que entender ellos que sin la DC no se puede”.

De esa forma, reconoció que el “camino propio” con Carolina Goic, no fue la mejor decisión, pese a haberla apoyado en su minuto. “Fue un error..debiéramos haber ido a primarias, cuando uno ve el resultado y el triunfo de Sebastián Piñera debimos haber ido a primarias y jugárnosla después por Alejandro Guillier”.

Por eso, es que Chahin no se pone en un escenario similar al de 2017. “Ni siquiera me pongo en ese escenario...estamos seguros de que vamos a tener una primaria legal el 4 de junio en Unidad Constituyente. Es algo que hemos conversado, y que el PRSD y el PRO no van a aceptar condiciones distintas a que no sea una primaria sin la DC. No voy a reaccionar a una idea que simplemente no va a tener eco”.

La idea del senador por Santiago poniente, se da en el marco de la discusión que existe dentro del PPD respecto del mecanismo para definir al candidato presidencial del bloque PS-PPD, que históricamente ha ido con un solo nombre a primarias (Ricardo Lagos, en 1993 y 1999; Michelle Bachelet, en 2005).

En ese sentido, la idea de una preprimaria previa a la de junio entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz ha despertado algunas resistencias, sobre todo en la DC, por lo que la idea de Girardi apunta a una otra opción para destrabar el problema.