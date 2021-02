Idea de primarias legales sin la DC toma fuerza en el PPD

Como una “tercera salida”. Así describían ayer en el PPD la idea que lanzó el senador Guido Girardi en su cuenta de Twitter sobre sostener primarias legales (el próximo 4 de julio) sin la Democracia Cristiana, alternativa que en las últimas 24 horas ha ido tomando fuerza al interior de la colectividad liderada por Heraldo Muñoz.

La idea del parlamentario se dio luego de que en ese partido se abriera una disputa respecto del mecanismo para definir al candidato presidencial del sector. En ese sentido, algunos en la colectividad cuestionaron el acuerdo que existe entre las directivas del PPD y el PS de sostener unas preprimarias para “unificar” su candidatura presidencial y enfrentar en conjunto las primarias legales de Unidad Constituyentes.

Sin embargo, en las filas del PPD surgió una nueva alternativa, opción que si bien enredó los comicios que sostendría ese pacto, fue bien recibida por distintos sectores del partido. Según fuentes de la colectividad, el hecho de que el planteamiento de Girardi -el que, según explican algunos, fue ideada originalmente por el exministro Jorge Insunza- apuntara a consolidar una fuerza entre el PS, PPD, PR, PRO, Nuevo Trato e independientes agradó a algunos de los dirigentes del partido.

En ese sentido, dicen en el PPD, la propuesta fue valorada por algunos diputados y senadores de la colectividad, así como también en algunos sectores de la directiva.

“Estoy de acuerdo. Comparto la visión de una izquierda democrática, con un proyecto político común y eso significa un candidato. Además, hay que recordar que la DC en la elección pasada fue a la primera vuelta”, manifestó la senadora y jefa de comité del PPD, Ximena Órdenes.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados, Raúl Soto, aseguró que “me parece interesante. Es una idea que seduce construir una izquierda democrática del siglo XXI. Sería bueno primero ver con quiénes tenemos ideas comunes para construir bases programáticas y a partir de ahí pensar en las definiciones electorales para las primarias presidenciales con todos quienes se identifiquen con esta idea”.

Asimismo, el diputado Ricardo Celis sostuvo que “aclarada la propuesta, la suscribo, en el entendido que llegaremos a un acuerdo programático común como Unidad Constituyente a Noviembre del 2021. Esto no tiene que ver con un tema exclusivamente electoral, sino con construir un polo del socialismo democrático y además permitir que la DC desarrolle un nucleo del humanismo cristiano y social. Pretender que no existen diferencias entre este polo y la DC sería de un simplismo brutal y engañoso con la ciudadania”.

Además, algunos en el PPD reconocen que si bien esta idea podría traer consecuencias para el futuro de Unidad Costituyente, el hecho de excluir a la DC podría lograr acercamientos con otros sectores de la centroizquierda, como el Frente Amplio.

Sin embargo, no a todos en el PPD les agradó la propuesta. “La Unidad Constituyente es una unidad interesante, con proyección estratégica y electoral y no estoy dispuesto a desahuciarla. Para ganar las elecciones y construir un programa común es imprescindible la DC y el PC. Si alguien no entiende lo anterior, le sugiero que revise las últimas elecciones presidenciales en Chile”, aseguró el vicepresidente del partido, Francisco Vidal, mientras que su par, Tomás Iturbe, manifestó que “no estoy de acuerdo con excluir a partidos de oposición cuando aún no se ven esfuerzos por suscribir mínimos comunes programáticos para una nueva coalición de un futuro Gobierno”.

La molestia DC

“Eso no va prosperar”. Esa es la frase que repetían al interior de la Democracia Cristiana, respecto de la idea que surgió en el PPD.

En esa colectividad provocó molestia que algunos sectores plantearan excluirlos de las primarias legales de Unidad Constituyente, comicios en los que el partido ya tiene definido participar, a diferencia del camino propio que optaron para las presidenciales de 2017.

En ese sentido, en la DC aseguran que no sería coherente la propuesta y que la idea respondería a la fuerza electoral que ha demostrado la colectividad en sus primarias presidenciales y las de gobernadores regionales de Unidad Constituyente.

Asimismo, sostienen que como colectividad no se restarán de los eventuales comicios legales de Unidad Constituyente. Por su parte, el planteamiento de excluir a la DC tampoco fue bien recibido por las directivas del PRO y el PR.