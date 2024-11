Gajardo critica filtración de declaración de Boric en caso Monsalve y apunta al Ministerio Público: “No hemos recibido ninguna explicación”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la filtración de la declaración que el Presidente Gabriel Boric entregó voluntariamente ante Fiscalía, a propósito del caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras ser denunciado por violación.

En su declaración -revelada por The Clinic- el Mandatario admitió tres hechos: que supo el martes 15, a las 16.00 horas, de la denuncia de violación y abuso sexual; que ese mismo día se enteró del acceso que tuvo el exsubsecretario a las cámaras de vigilancia, y que recién el jueves 17 le solicitó la renuncia, es decir 48 horas después, punto que es cuestionado por la oposición.

Días después, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, criticó otra filtración, concretamente sobre la que la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó sobre el caso. “La declaración de la ministra de Tohá es la que lamentablemente se ha filtrado, que forma parte del secreto de la investigación”, sostuvo el subsecretario en esa oportunidad.

En esa misma línea, este jueves, el ministro Gajardo, en conversación con Radio Infinita, aseguró que “no hemos recibido ninguna explicación” por parte del Ministerio Público por la filtración de la declaración del Mandatario.

Eso sí, precisó que “la filtración puede venir, lamentablemente, no solo del Ministerio Público”. No obstante, aseguró que “aquí más que se conozca la declaración del Presidente, que por cierto en sí mismo ya es un hecho grave, lo que es más complejo es que las investigaciones son secretas, son reservadas, para que las investigaciones lleguen a un buen puerto, para que en las investigaciones no se conozcan antecedentes que pueden perjudicar la investigación”.

En ese sentido, indicó que, el hecho que “se conozcan declaraciones de una investigación que es declarada secreta o reservada es un problema en el marco de la investigación, y eso es lo que nosotros hemos hecho hincapié en el fondo, es un problema para la investigación misma, no se trata tan solo que se conozca la del Presidente de la República”.

En esa línea, apuntó al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia como los responsables del resguardo de esta información.

“En general cualquier investigación que es secreta, que es reservada, se tiene que cumplir y se tienen que tomar los resguardos para aquello, y los órganos que tienen que tomar los resguardos para aquello son el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia”, sostuvo.

Con ello, dijo esperar que se “tomen las medidas para aquello, porque si no, se altera la misma idea que está detrás del secreto y de la reserva de la información”.