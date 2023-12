Galilea retruca a Tohá tras derrota del “A favor”: “No estoy en shock, porque consideraba que era altamente probable lo que ocurrió”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, respondió este miércoles a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien emplazó a la oposición a tener una mirada crítica tras el resultado del plebiscito constitucional del domingo 17 de diciembre, en el que se impuso la opción “En contra” con un 55,76% de los votos.

La secretaria de Estado llamó este martes a las fuerzas opositoras -agrupada mayoritariamente en el “A favor” (que obtuvo el 44,24%)- a hacer una autocrítica: “Esa capacidad crítica yo todavía no la estoy viendo en la oposición, que encabezó este proceso, que tuvo la iniciativa, que tenía la mayoría para conducirlo por el camino de los acuerdos, y prefirió conducirlo por el camino de poner su propuesta, su programa, y no una construcción de entendimiento, de unidad, como debiera ser”, recalcó.

La titular del Interior además dijo que espera que “estas primeras reacciones sean más bien expresión del shock que es pasar por un resultado adverso, pero que en algún minuto venga una actitud distinta (...), no podemos avanzar como país si la oposición no está dispuesta a avanzar también”.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el timonel de RN, quien retrucó a la autoridad de gobierno: “Yo no estoy en ningún shock, entre otras cosas porque consideraba que era altamente probable lo que ocurrió. Así que cuando ocurre más o menos lo que uno prevé, no se produce ningún shock”, planteó en diálogo con Radio Duna.

De acuerdo al senador de Chile Vamos, el fracaso de la opción que promovió su sector se produjo por una apatía y distanciamiento de la ciudadanía con el segundo proceso constitucional.

“Yo trato de ser analítico y bien poco pasional en estas cosas (...) llamo que esto fue como una especie de resaca de la Convención Constituyente original. De ahí en adelante se produjo como una desafección de la ciudadanía, un distanciamiento, apatía, ocupemos la palabra que queramos, con el segundo proceso. Y por mucho que estuvo, creo, bien diseñado, que tomamos la experiencia de todos los errores que se cometieron en el primer proceso, la verdad es que como que nunca agarró vuelo”, reconoció.

Y luego ahondó: “Uno veía ya elección de los expertos, que pensábamos todos, que iban a tener un gran prestigio, al menos a nivel de encuesta ciudadana, nada. Los expertos llegaron a un acuerdo, no se produjo ningún cambio de entusiasmo en la ciudadanía, se eligió el Consejo Constitucional, que a pesar de haber sido elegido por la ciudadanía, tampoco se produjo un mayor entusiasmo. Entonces, como que nos fuimos de poco entusiasmo en poco entusiasmo, finalmente el clima, empezaron las desconfianzas en el seno del Consejo, de los expertos, y se perdió la oportunidad de transversalidad. Y bueno, simplemente esto no agarró”.