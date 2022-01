Gaspar Domínguez (INN) es electo vicepresidente de la Convención Constitucional

Después de una maratónica jornada de en que la Convención eligió a María Elisa Quinteros como presidenta, solo bastó una vuelta para que Gaspar Domínguez, convencional de 32 años perteneciente a Independientes No Neutrales (INN) y electo por el distrito 16, se convierta en el nuevo vicepresidente del órgano redactor, al obtener 112 votos.

El sucesor de Jaime Bassa resultó electo con una amplio respaldo de las fuerzas políticas presente en la Convención Constitucional. De esta forma, Domínguez se transformó en el número 2 de la mesa cuando aún faltaban decenas de votos por ser contabilizados: al momento de dirigirse a votar fue ampliamente aplaudido, e incluso el propio Bassa, representantes de INN y otros convencionales fueron a darle un saludo de felicitaciones antes de que comenzara el escrutinio.

La segunda mayoría la obtuvo el convencional Felipe Mena, que fue apoyado por Chile Vamos y obtuvo 35 votos. Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Amaya Alvez (distrito 20), obtuvo tres votos, además de otros constituyentes que obtuvieron una preferencia.

“Me gustaría agradecer profunda y sinceramente a todas las y los convencionales, y en particular a los 112 que confiaron en esta candidatura (...) Pasé la Navidad con mi mamá en la V Región y ella no tiene agua. En el Año Nuevo no tuvieron agua, los camiones aljibe no funcionaban, y por eso le mando un saludo grande, que me dijo que tiene esperanza en el proceso constituyente para que las próximas fiestas pueda tener agua”, dijo Domínguez en un discurso tras sentarse en la testera, a eso de las 20.15 horas, antes de que Quinteros levantara la sesión.

Además, envió un saludo a las personas que viven en zonas aisladas y a las disidencias sexuales.

Al finalizar su discurso tuvo palabras para Quinteros, en quien dijo confiar “plenamente”.

“Conozco su trabajo académico en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Hemos estado trabajando este último tiempo en torno a las materias de salud y estoy seguro que esta mesa, con el apoyo de toda la Convención Constitucional, podremos sacar adelante esta segunda patita, para así poder terminar este proceso de manera exitosa. Muchas gracias a todas y a todos”, agregó.

Domínguez es uno de los dos médicos de la Convención -egresado de de Universidad de Chile- y posee un magíster en Salud Pública, al igual que la nueva presidenta, María Elisa Quinteros. Vive desde el 2015 en la provincia de Palena, donde trabaja como médico rural y, según dijo a La Tercera en junio del año pasado, probablemente sea el convencional que más se demora en llegar a Santiago desde su residencia.

Según el mismo ha señalado, su biografía está “marcada por la diversidad sexual, por ser uno de seis hijos de madre separada, usuario de toda mi infancia de educación y salud pública (...) sueño con una nueva Constitución escrita por gente común y que permita la construcción de un país respetuoso, justo y digno”.

Fue electo con la mayor votación de la lista Independientes No Neutrales por el distrito 26 que corresponde a las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Futaleufú, Hualaihué, Maullín, Palena, Puerto Montt, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi, Quinchao. Además, en estos primeros meses trabajando en el organismo redactor, Domínguez ha sido parte de la Comisión de Derechos Fundamentales, misma donde se desempeña la nueva presidenta, María Elisa Quinteros.