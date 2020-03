Gobierno condena ataque a Rafael Cavada en marcha por el “Rechazo”

Este sábado se realizó una manifestación por la opción “Rechazo” por las calles de Las Condes y de Providencia.

En el marco de dicha convocatoria, el periodista Rafael Cavada denunció que adherentes a la movilización lo agredieron con elementos contundentes luego de amedrentarlo.

Foto: @khaidreamssss

Respecto a esta situación, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, aseguró que el gobierno prestará colaboración para la identificación de los culpables.

“Condenamos categóricamente ataque a Rafael Cavada por parte de algunos en marcha por el rechazo”, escribió la secretaria de Estado a través de su cuenta de Twitter.

Además indicó que “con su denuncia, tomaremos acciones para identificar a los responsables y que sean sancionados”.

“Las ideas se defienden con argumentos, no con violencia, y ésta se condena venga de dónde venga”, finalizó Rubilar.

A través de su cuenta en instagram, Cavada explicó lo sucedido: “Hoy (sábado) a las 13:30 horas estaba retirando unos exámenes en el edificio Panoramico en Providencia, cuando salí y escuché silbatos y vítores. Al preguntar me dijeron que se trataba de la marcha del rechazo, y fui a grabar como lo he hecho en decenas de manifestaciones de estudiantes, salud y muchas otras”.

“Apenas llegué a la esquina de Guardia Vieja con Providencia fui insultado, después agredido y sin provocación alguna. Dos personas me pidieron que me retirara, traté de hacerlo pero al cruzar a la calle Diego de Velásquez la gente empezó a golpearme -unas 15 personas al menos- con palos, bastones retráctiles y bates de béisbol”.

“Finalmente en medio de personas con cascos de motos, equipamiento militar y objetos contundentes, uno de ellos me abrió la cabeza y me hizo una herida de cinco puntos. Caí al suelo y me siguieron golpeando, aunque afortunadamente hubo gente que me protegió llevándome a un edificio y un doctor que tiene una consulta en la esquina me suturó la herida”.

“Fui a grabar como lo he hecho con otras manifestaciones de diversa índole, pero en esta ocasión hubo personas que venían por la calle y empezaron a agredir a alguien sin la más mínima provocación. La marcha del rechazo dice que son gente que rechaza la violencia, pero lo que yo vi en esa esquina fue gente que ejerció violencia sobre otros. No sólo sobre mí: golpearon a gente que estaba grabando, que intentó defenderme, y a todo aquél que ellos pensaban que era su rival. Golpearon sin avisar y sin provocación”, aseguró el periodista.