Gobierno defiende sueldos de asesores en La Moneda y asegura que están trabajando para “acortar las brechas”

El 29 de noviembre de 2021, a tres semanas de la segunda vuelta, el Presidente Gabriel Boric -en ese entonces candidato- se comprometió a reducir el sueldo de las autoridades y asesores designados para que no superen los $5 millones. Esto, considerando un salario mínimo de $500 mil pesos, al que aspiran llegar en 2026.

“Escuchando el clamor de nuestros compatriotas, es que nos comprometemos a reducir el sueldo de las altas autoridades y asesores designados de confianza a no más de 10 veces el sueldo mínimo, que esperamos sea $ 500.000. Es una señal clara de austeridad y avance en la equidad que queremos construir en nuestro país”, dijo en aquella ocasión el aspirante frenteamplista.

Hoy, a casi tres meses de la instalación del nuevo gobierno en La Moneda, los sueldos de una decena de autoridades sobrepasan lo comprometido por el Mandatario, según información de Transparencia. Esto, mientras que desde el 1 de mayo que sueldo mínimo es de $ 380 mil y, a contar del 1 de agosto, se elevará a $ 400 mil.

La Tercera PM investigó los salarios de las autoridades y asesores de las entidades ubicadas físicamente en el Palacio -Presidencia, Ministerio del Interior, Segpres, Segegob y el Ministerio de la Mujer-, y, de ellas, a abril de este año, 81 funcionarios ganan más de $ 5 millones. En la lista entran ministros, subsecretarios, jefes de división, jefes de gabinete y asesores bajo la modalidad de planta, contrata y honorarios.

Y si se toma el cálculo de quienes ganan más de 10 veces el sueldo mínimo actual (arriba de $ 3.800.000) la cifra aumenta a 220 personas.

Los ministros Giorgio Jackson, de la Segpres, y Camila Vallejo, vocera de gobierno, se refirieron por primera vez a este tema hoy, en Contigo en la mañana de Chilevisión.

Jackson partió recordando que durante la tramitación del periodo anterior, y después de siete años “logramos bajar los sueldos tanto de los parlamentarios como también de los ministros de Estado que están atados en el artículo 61 de la Constitución Política, y logramos eso después de pelear bastante para que pudiera pudiera ocurrir”.

Ahora, desde que asumieron como gobierno, y de acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, concretaron dos cosas.

Lo primero fue la elaboración de un instructivo para la no contratación de familiares, “cosa que no existía dentro del actual ordenamiento”, sostuvo Jackson. Y, en esa misma línea, habrían fijado normas para que “padres o madres o hijos pudieran trabajar en alguna de las reparticiones de puestos de confianza, eso no existía, y nosotros elevamos el estándar de la ley”.

Así también, el exdiputado apuntó a la elaboración de otro instructivo que se realizó junto al Ministerio de Hacienda “que dijera no se pueden contratar a los asesores por honorario por más de 3 millones y medio, y los que tienen 15 años de experiencia por 5.200.000″.

En concreto, dicho documento fue enviado en marzo e instruía a los ministros a no pagar a sus asesores a honorarios de confianza un sueldo mayor al 50% de lo que corresponde a la remuneración bruta de un subsecretario. Así también, permitía no solo aumentar el monto en un 65% según la experiencia, sino que también cuando se tratase de un funcionario con grado de magíster o doctor.

El ministro de la Segpres también precisó que cada ministerio -debido a una resolución del año 1979 que sigue vigente- tiene algunos cupos “para poder tener una excepción que la tiene que justificar”, lo que tiene que ser autorizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

“Los sueldos de este gobierno están en general un 15% más bajos (...) que los del gobierno anterior y nosotros vamos a seguir trabajando, porque la promesa es que al terminar el gobierno converja estas 10 veces entre el sueldo mínimo con los sueldos de asesores”, afirmó.

Más adelante en la entrevista se puso énfasis en que existen asesores de la ministra del Interior -hoy Vicepresidenta- Izkia Siches, que tienen un sueldo mayor al de ella. En eso, Jackson dijo que “las jefatura de división están muchas veces por planta y no puedes bajar esos sueldos, los de honorarios son los que nosotros nos estamos concentrando”.

Para cerrar, la ministra Vallejo recalcó que “nosotros hicimos ese compromiso y ya partimos la primera etapa de ese compromiso, todos ganan menos que antes del gobierno pasado y vamos a ir acortando las brechas para, justamente, hacer confluir los 500 mil pesos con los cinco millones”.

Monsalve justifica aumento de sueldo de cuatro asesores de Interior: “Esta excepción se permite”

Durante su visita a Temuco, Región de La Araucanía, el ministro (s) de Interior, Manuel Monsalve, fue consultado esta mañana por un oficio enviado a la Dipres solicitando un aumento de sueldo para cuatro asesores que trabajan en la cartera.

“Es bastante transparente la situación, tanto así que el oficio en el cual se solicita es público. Por lo tanto, es conocido, todos lo pueden leer, lo pueden conocer”, comenzó diciendo Monsalve.

Según precisó, “es una solicitud excepcional” con el objetivo de “poder pagar remuneraciones por sobre el límite que se ha establecido como norma en el gobierno”, y explicó que se trata de una situación que tendría que ver “con la calificación de las personas”.

“Quiero colocar un solo ejemplo, no con nombre, pero en mi caso, dentro de mi gabinete, hay una persona que ha ocupado los roles de ministro de Estado, de subsecretario de Estado, de coordinador legislativo en el Congreso, y, evidentemente su experiencia, sus capacidades y su conocimiento son de alto valor para la función que ejerce el Ministerio del Interior”, explicó y agregó que, en ese contexto, “hemos solicitado esta autorización (...) respecto a un conjunto bastante acotado de personas”.

“La Dirección de Prepuesto estimó que era pertinente y, por lo tanto, lo autorizó”, enfatizó.

Así también, el ministro (s) de Interior reiteró que “esta excepción es algo que se permite, por algo es que se solicita”.

“Si no existiera la excepción, no podríamos solicitarlo. En casos justificados se puede solicitar esta excepción, y estos han sido casos considerados justificados. Son cuatro casos a los cuales se hace mención en el caso del Ministerio del Interior”, sentenció.