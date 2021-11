Boric presenta propuesta para reducir los sueldos más altos del Estado y fijar topes salariales: “Estamos incorporando las buenas ideas. Es parte de la democracia”

Tres semanas restan para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, instancia que enfrentará a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), quienes obtuvieron un 27% y 25% de las preferencias el pasado 21 de noviembre.

Una diferencia que en la recta final de la carrera para el cargo de Jefe de Estado, tiene a ambos candidatos sumando a apoyos de otros sectores, incorporando propuestas y convocando a aquellos votantes que optaron por otra alternativa en primera vuelta, o bien, no acudieron a las urnas.

De allí que la mañana de este lunes el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, frente al palacio de La Moneda se reunió con la diputada comunista Camila Vallejo y los también parlamentarios Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Giorgio Jackson (RD), a fin de presentar su propuesta en materia de “austeridad y avance en equidad”.

Boric planteó que, de asumir como Presidente de la República, impulsará la reducción de los sueldos más altos del Estado y la fijación de topes salariales, es decir, dietas parlamentarias y asesores de confianza designados.

“Queremos hacer justicia frente a la tremenda inequidad salarial que existe en Chile. Nosotros, cuando llegamos al Congreso nos la jugamos por reducir los altos sueldos de los parlamentarios y autoridades de gobierno, porque nos parecía obsceno que los parlamentarios ganaran 40 veces el sueldo mínimo. Gracias al trabajo de muchos logramos reducir esa diferencia a 20 veces, pero creemos que sigue siendo insuficiente”, dijo el diputado de CS.

“Escuchando el clamor de nuestros compatriotas, es que nos comprometemos a reducir el sueldo de las altas autoridades y asesores designados de confianza a no más de 10 veces el sueldo mínimo, que esperamos sea $500.000. Es una señal clara de austeridad y avance en la equidad que queremos construir en nuestro país”, dijo Boric.

“El candidato Kast se opuso en cada oportunidad que tuvo a la reducción. Nosotros nos la vamos a jugar porque esto se traduzca en una política pública que marque un camino a seguir. Hacemos este compromiso y sepan que lo vamos a lograr”, concluyó el parlamentario en esta materia.

Una propuesta similar a la presentada en el programa de gobierno entregado por Franco Parisi, donde se planteó que “las remuneraciones del aparato público tengan un tope máximo”. De allí que Boric fue consultado por la estrategia de trabajo de su comando para convocar a los votantes del líder del Partido de la Gente.

“Estamos disponibles para conversar con todos quienes sean necesarios para generar una unidad por los cambios. Hay propuestas que convergen con las de nosotros, como la reducción de salarios en el sector públicos, la exención de combustibles a grandes empresas y devolverlas a trabajadores, son propuestas que nos hacen sentido. Vamos a ir ese norte al que no fuimos capaces de llegar en primera vuelta. Estoy dispuesto a incorporar las buenas ideas vengan de donde venga. Tenemos más convergencias y espero que eso se refleje también en la votación”, dijo el candidato de Apruebo Dignidad.

“Estamos conversando con integrantes del PDG para evaluar las mejores alternativas para dialogar. Tengo la mejor disposición para participar de las instancias que consideren pertinentes, respetando su autonomía. Creo que el voto de Parisi es un castigo a la clase política cuando no se entregan soluciones desde ningún sector. Debemos ser capaces de bajar el discurso, salir de los grandes relatos y hablar de medidas concretas. Tenemos que explicar mejor nuestras propuestas y no me cabe duda de que ahí nos vamos a encontrar con los votantes de Parisi”, evaluó Boric.

En la misma línea, el diputado manifestó que el pasado viernes conversó con Guillermo Teillier, presidente del PC, respecto a los cambios en el proyecto de gobierno que impulsan. “Estamos alineados en eso, nuestro programa ante la realidad del Congreso debe tener modificaciones manteniendo el espíritu de transformaciones que nos impulsa a avanzar en una mayor equidad, no hay contradicción. (...) Estamos incorporando las buenas ideas sin que necesariamente vayan a formar parte de gobierno. Eso es parte de la democracia”.

Consultado por las recientes publicaciones de encuestas que lo posicionan como ganador en segunda vuelta, Gabriel Boric llama al presente y seguir trabajando. “No hay ni un espacio ni para triunfalismos ni para arrogancia. Debemos movilizar a todos quienes creen en el proceso de transformaciones para que el 19 vayan a votar. Me ha tocado estar arriba y abajo en las encuestas, pero lo importante es invitar a la gente a que apoye y convoque a muchos más. Debemos acoger a quienes no fueron a votar, así como las buenas ideas. Se vienen tres semanas de mucho trabajo”, concluyó.