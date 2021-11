Tensión en Apruebo Dignidad: presidente del PC asegura que “no hay tiempo de discutir un nuevo programa” y Boric replica que “vamos a hacer modificaciones”

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, abordó los cambios en la campaña de Gabriel Boric de cara a la elección de segunda vuelta el 19 de diciembre.

La directiva del PC sostuvo una reunión con parlamentarios en ejercicio y electos del partido, para abordar resultados elecciones y concordar acciones de trabajo para apoyar campaña presidencial del candidato de Apruebo Dignidad.

Bajo ese marco, se refirió a eventuales modificaciones al programa del conglomerado, ante las incorporaciones de nuevas figuras en el equipo económico y político de Gabriel Boric y la necesidad de convencer a el electorado de centro.

“Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre temas programáticos. No hay ni tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que quede claro. Hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa”, sostuvo.

Teillier expuso que “hay temas que indudablemente se pueden conversar, incluso perfeccionar como lo ha dicho Boric. Porque son puntuales las cosas que se han hablado, por ejemplo, el tema de la delincuencia, porque para decir la verdad, nosotros en ese tema nos ha faltado argumentación”.

“En el programa de Boric viene, pero a lo mejor en otro programa viene mejor, bueno eso no es ningún problema en conversarlo. Y en temas medioambientales también, esas son cuestiones, incluso algunas de sentido común, no nos vamos a oponer nosotros a discutir. No, eso está muy bien, pero nosotros creemos que lo principal hoy día no es tanto un elemento aquí y otro acá, lo principal son problemas políticos en el país”, señaló.

“Por supuesto que vamos a hacer modificaciones”

Consultado por los dichos de Teillier, Gabriel Boric manifestó que “en primer lugar nosotros hoy tenemos el deber y convicción de convocar no solo a quienes nos apoyaron, sino también a quienes por diversas razones no votaron por nosotros. Debemos escuchar para incorporar las buenas ideas para enfrentar los desafíos que tiene Chile. Necesitamos una unidad nacional. En Chile hay muchas necesidades”.

“Lo he conversado con Guillermo y con el PC, hoy día no solo por la realidad del Congreso, también para ganar en segunda vuelta, tenemos que acoger las buenas ideas de otras candidaturas y ya lo estamos haciendo. Nos hemos reunido con el equipo de Yasna Provoste, de Marco Enríquez-Ominami y de organizaciones sociales. También con equipos programáticos para llegar a consensos en materia de pensión, reactivación económica, salud y tributaria. Por supuesto que vamos a hacer modificaciones ¿Si no para qué uno habla?”, enfatizó.

Desde el comienzo de su campaña, Boric ha explicitado un tono convocante y abierto al diálogo, lo que reafirmó la noche del domingo 21 de noviembre al agradecer su paso a segunda vuelta de la carrera presidencial.

“A los partidos que conforman Apruebo Dignidad: son ustedes la base política de nuestro proyecto con el cual tenemos que ampliarnos y salir a convocar mucho más allá de nuestras fronteras”, dijo para posteriormente extender un saludos a sus contendores Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Franco Parisi.

Es en esta línea, que previo a las declaraciones de Guillermo Teillier, Boric dijo en conversación con Mega, que “Evidentemente se necesita agrandar la torta y repartirla mejor. Estamos conversando con los equipos económicos de Yasna Provoste, de Marco Enríquez-Ominami, queremos hablar también con algunos que hicieron propuestas de Parisi”.

“Hay propuestas que nos parecen centrales y por supuesto que estamos dispuestos a hacer las modificaciones que sean necesarias porque además, en un criterio de realidad muy importante, tendremos un parlamento que está muy equiparado, necesitamos grandes acuerdos”, concluyó el candidato de Apruebo Dignidad.

Jadue arremete contra los votantes de Parisi

El futuro de las propuestas programáticas no fue el único punto de tensión al interior de Apruebo Dignidad. Esta mañana, se difundieron dichos del alcalde de Recoleta y excandidato PC, Daniel Jadue; en los que se refirió a los votantes de Franco Parisi como “tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo”.

Según profundizó en el espacio en Youtube Sin Maquillaje, a su juicio, “Es como con los bonos de término de conflicto en regiones como la segunda y la tercera, justamente donde están las mineras más grandes. Y Parisi efectivamente lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno”, para luego agregar que “es gente que mira solo por su bolsillo y se moviliza solo y nada más que por esos intereses”.

Un análisis que alude directamente a los 899.230 votantes que optaron por Franco Parisi, quien se posicionó en el tercer lugar de las preferencias con un 12,8%.

Una visión que Gabriel Boric no comparte con su competidor en primarias. “Yo no creo que tenga razón (Jadue), hay diferentes maneras de plantearlo. Plantearlo como arrebato individualista no corresponde, son distintas necesidades que tiene la gente en las comunas, barrios y regiones que son legítimas, y debemos ser capaces de convocarlos”.

Es más, Boric aseguró que ya han sostenido diálogo con el equipo de trabajo de Franco Parisi. “Hemos estado conversando con personas del comando de Parisi porque hay ideas que nos han hecho sentido. Con él no directamente, pero haremos los esfuerzos a conversar con todos quienes estén dispuestos a dialogar”, dijo el candidato cuya campaña ha estado marcada por un tono convocante.

“No caigamos en ninguneo ni desprecio por quienes optaron por otras alternativas, debemos escuchar y entender por qué tomaron otras alternativas”, dijo la noche del 21 de noviembre, en sus palabras que celebraban su paso a segunda vuelta de la carrera presidencial.