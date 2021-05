Gobierno envía a Contraloría decreto que promulga feriado irrenunciable el 15 y 16 de mayo por elecciones

Fue confirmado desde gobierno: el día de ayer fue promulgada la ley que instaura que el próximo 15 y 16 de mayo, a propósito de los comicios para elegir a concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes, son feriados irrenunciables.

Esto se traduce en que solo podrán trabajar los dependientes de venta de combustible y farmacias de turno.

Luego que la iniciativa, impulsada por la oposición y despachada por el Congreso el pasado jueves, fue enviada a Contraloría por parte del Ejecutivo, se espera que entre hoy y mañana el decreto sea publicado.

“Esperamos que este feriado irrenunciable ayude y motive a una amplia participación ciudadana, en unas elecciones que son de gran trascendencia para el futuro del país, y que no vaya a ser un inconveniente el ir a trabajar para dejar de votar”, dijo el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

“Ya esa limitación que nos propusimos como objetivo está cumplida, y por consiguiente, solo queda aplicarla y que sea cumplida de forma estricta para que todos vayamos a votar el fin de semana”, añadió Melero.

Ministro de Economía critica el feriado de elecciones

Por otro lado, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se expresó en contra de la medida, argumentando que las pymes se ven perjudicadas con un cierre de 48 horas.

“No puedo estar más en contra de este feriado irrenunciable en los días de elecciones. Me parece que son improcedentes, son pésimos para las pymes que ya han estado muy golpeadas, es como pegarles en el piso; y también son pésimos para las personas, porque durante esos dos días también tienen algunas necesidades, por de pronto, comprar alimento o comprar algún producto que necesiten de manera urgente”, dijo Palacios.

Recordando que Chile Vamos votó en contra como bloque, criticó la limitación de libertades individuales: “Soy muy contrario a esa típica restricción de algunos sectores políticos que buscan restringir al máximo las libertades de las personas. De hecho fui, me tocó ir al Congreso, a buscar cambiar esa decisión. En masa Chile Vamos votó en contra de esa propuesta de feriado irrenunciable en este fin de semana eleccionario, pero toda la oposición votó a favor y era bien curioso porque algunos me comentaban que era para favorecer a las pymes. No hay nada que le haga más daño a las pymes que no poder operar”, agregó el ministro de Economía.

La moción parlamentaria fue visada el pasado jueves 6 de mayo en la Cámara Baja por 78 votos a favor, 58 en contra -en su mayoría de Chile Vamos- y 5 abstenciones.

Un día después, la Multigremial Nacional, que representa a más de un millón de emprendedores en todo el país, anunció que presentará un recurso de protección en Corte de Apelaciones para revertir la decisión tomada en el Congreso.

También expresaron que no descartan acudir al Tribunal Constitucional. “Hoy era el momento de privilegiar el empleo por sobre la política, otorgándole mayor flexibilidad a los pequeños comercios”, dijo el Presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett.

El recurso de protección fue presentado el pasado lunes 10 de mayo.