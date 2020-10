Mañalich acudirá este viernes a la Comisión que analiza acusación constitucional en su contra y gobierno pide que “cuente con el tiempo suficiente para exponer”

El gobierno pidió que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, “cuente con el tiempo suficiente para poder exponer” ante la Comisión que analiza la procedencia del libelo en su contra y que fue presentado por diputados del Frente Amplio, PC, PR y PPD.

La solicitud realizada por el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, se da frente a la comparecencia que este viernes realizará de forma telemática el exministro Jaime Mañalich ante la instancia, tal como fue acordado este jueves por los integrantes de la Comisión parlamentaria.

“Yo quisiera hacer una sugerencia, porque como ejecutivo nos jugamos un rol especifico en informar, dado que el exministro Mañalich ya no es ministro, pero eso no opta a una sugerencia que quisiera hacer, aprovechando ahora que se ha hablado de la importancia de la transparencia de la publicidad y quisiera pedir que ojalá el día de mañana el ex ministro Mañalich cuente con el tiempo suficiente para poder exponer todo lo que estime pertinente y ojalá recibir el máximo de preguntas por parte de quienes son parte de esta comisión y particularmente de los acusadores", dijo el subsecretario.

Para agregar que "hago énfasis en esto, porque existe una comisión investigadora sobre este mismo tema, que se suspendió muchas veces, no se invitó al ministro Mañalich sino que hasta después de impuesto el libelo, entonces creo que acá hemos seguido un orden consecutivo que no es el más apropiado en aras de la transparencia”.

La respuesta a su petición llegó de inmediato por parte del presidente de la instancia, el diputado Iván Flores (DC).

“Es una decisión que vamos a tomar, ya tenemos reglas del juego señaladas. Los expositores han tenido todos 15 minutos para exponer, más 15 minutos para preguntas y respuestas. La primera exposición sentó un precedente que lo aceptamos todos de 20 minutos de exposición y la parte acusadora tuvo una hora. Por lo tanto, el exministro tendrá el mismo staff de lo que hemos acordado desde un principio", dijo.

El tema de los tiempos para exponer, fue criticado por el UDI José Ramón Barrios. “El presidente intentó limitar la exposición del exministro Mañalich y su defensa al mismo tiempo, a una hora, que el mismo tiempo que ocuparon los diputados acusadores, pero resulta que Mañalich es el acusado y, por ende, debemos tener especial consideración que si los diputados acusadores además cuentan con todo el tiempo para hacerle preguntas a los invitados nos parece absolutamente asimétrico el tratamiento que ha intentado darle el presidente, por eso hicimos el punto que era inaceptable que se le diera y se le conculcara el tiempo en la defensa al exministro”, dijo el parlamentario gremialista.

Cabe recordar que el libelo tiene dos capítulos, en los cuales se acusa al extitular de Salud de haber infringido la Constitución “al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población” y del “ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa”.