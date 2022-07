Gobierno responsabiliza a la oposición tras rechazo a veto en proyecto de resguardo de infraestructura crítica

Los ministros Giorgio Jackson e Izkia Siches durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se rechazó el veto presidencial al proyecto de infraestructura crítica. Foto: Leonardo Rubilar Chandia / Agencia Uno.

“Esto no se trató de los argumentos jurídicos que tenía el veto o no tenía el veto, hoy día lamentablemente a lo que asistimos fue a un intento (...) de mandar algún tipo de señal", para dañar al gobierno, afirmó el ministro Giorgio Jackson. La ministra Izkia Siches aseguró que “este no es un problema de contenido, sino, como ha quedado en evidencia acá, es un punto político".